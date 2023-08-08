婦產科醫「外貌身材羞辱」女病患　律師貼8大罪狀怒轟：太噁了吧

▲北市一間婦產科醫師被爆以言語羞辱女病患，且有疑似性侵的動作發生。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

醫病關係需要溝通，建立不易。然而，律師陳又新表示，台北內湖某婦產科的醫師看診時，竟對病患進行外貌、身材羞辱，還會批評戲謔調侃病人的另一半，甚至有疑似性侵的動作等，都讓他覺得非常誇張，並轉發網友統整的8大問題，呼籲女網友們要避雷。

陳又新律師表示，內湖某婦產科診所的醫師雖持有專業執照，卻不在自己領域給予適當意見，反而是對來看診的病患進行外貌評論，許多網友看診完後都在網路上發表糟糕的看診經驗，「有職業歧視、攻擊家庭背景、外貌身材羞辱甚至還有性侵嫌疑。」

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陳又新轉述網友整理的8點經歷：

1、內診粗魯疼痛造成病患撕裂受傷、擅開自費塞劑無事先告知。

2、內診已結束仍用戴手套手指快速進出兩次。

3、批評多位病患批評身材外貌、父母。

4、批評病患工作輕輕鬆鬆、胸無大志。

5、知道病患服用憂鬱症藥物便說「年紀輕輕壓力有多大？」「你想死嗎？」，讓病患懷疑自己是去看婦產科還是身心科？

6、男友陪同於診間外等候，醫生診間內大聲質疑男友是否結紮屬實，用戲謔口吻批評其男友賤貨。

7、內診時捏病患大腿說他最討厭胖子。

8、批評病患穿著打扮一定沒有男朋友，要其去參考網美穿著打扮。

陳又新認為，病患之所以信任醫師，來自對你專業的寄託，病患因為健康狀況有求於人，醫師不該憑藉著不知何來的優越感反過來檢討患者，「虧他還貴為婦產科醫師，太噁了吧」。

▲許多女病患到該診所都有不好的看診經驗。（示意圖／記者姜國輝攝）



網友看完紛紛留言，「太扯了吧」、「只有醫術，卻無醫德」、「事蹟第二點，恐有性侵疑慮」、「這就是為什麼女生習慣希望是女醫生內診的原因」、「這個也太扯了吧~~這種醫生怎麼有辦法開業到今天」、「但是看Google就還有很推薦的，整個很謎團」，也有女網友表示，「原來他是慣犯啊，我20幾年前去看月經不調被他罵吃那麼胖活該，自己還難過了好一陣子」。

此外，也有女網友在「BabyHome」論壇表示， 她過去陰道發炎去該婦產科看診，醫師說她是「子宮脫垂」並把症狀講得非常嚴重，且聽到她男友是外國人後就開始批評，直到她隔天去別家看診才知道是一般的發炎；另名女網友表示，她懷孕後某日用餐後肚子不適看診，醫師跟她說「應該是吃太多妳這麼胖」，讓她非常難過。