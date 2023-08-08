　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦產科醫「外貌身材羞辱」女病患　律師貼8大罪狀怒轟：太噁了吧

▲▼新加坡孕婦感染新冠肺炎，其抗體竟移轉給胎兒。（示意圖／CFP）

▲北市一間婦產科醫師被爆以言語羞辱女病患，且有疑似性侵的動作發生。（示意圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

醫病關係需要溝通，建立不易。然而，律師陳又新表示，台北內湖某婦產科的醫師看診時，竟對病患進行外貌、身材羞辱，還會批評戲謔調侃病人的另一半，甚至有疑似性侵的動作等，都讓他覺得非常誇張，並轉發網友統整的8大問題，呼籲女網友們要避雷。

陳又新律師表示，內湖某婦產科診所的醫師雖持有專業執照，卻不在自己領域給予適當意見，反而是對來看診的病患進行外貌評論，許多網友看診完後都在網路上發表糟糕的看診經驗，「有職業歧視、攻擊家庭背景、外貌身材羞辱甚至還有性侵嫌疑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳又新轉述網友整理的8點經歷：

1、內診粗魯疼痛造成病患撕裂受傷、擅開自費塞劑無事先告知。
2、內診已結束仍用戴手套手指快速進出兩次。
3、批評多位病患批評身材外貌、父母。
4、批評病患工作輕輕鬆鬆、胸無大志。
5、知道病患服用憂鬱症藥物便說「年紀輕輕壓力有多大？」「你想死嗎？」，讓病患懷疑自己是去看婦產科還是身心科？
6、男友陪同於診間外等候，醫生診間內大聲質疑男友是否結紮屬實，用戲謔口吻批評其男友賤貨。
7、內診時捏病患大腿說他最討厭胖子。
8、批評病患穿著打扮一定沒有男朋友，要其去參考網美穿著打扮。

陳又新認為，病患之所以信任醫師，來自對你專業的寄託，病患因為健康狀況有求於人，醫師不該憑藉著不知何來的優越感反過來檢討患者，「虧他還貴為婦產科醫師，太噁了吧」。

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲許多女病患到該診所都有不好的看診經驗。（示意圖／記者姜國輝攝）

網友看完紛紛留言，「太扯了吧」、「只有醫術，卻無醫德」、「事蹟第二點，恐有性侵疑慮」、「這就是為什麼女生習慣希望是女醫生內診的原因」、「這個也太扯了吧~~這種醫生怎麼有辦法開業到今天」、「但是看Google就還有很推薦的，整個很謎團」，也有女網友表示，「原來他是慣犯啊，我20幾年前去看月經不調被他罵吃那麼胖活該，自己還難過了好一陣子」。

此外，也有女網友在「BabyHome」論壇表示， 她過去陰道發炎去該婦產科看診，醫師說她是「子宮脫垂」並把症狀講得非常嚴重，且聽到她男友是外國人後就開始批評，直到她隔天去別家看診才知道是一般的發炎；另名女網友表示，她懷孕後某日用餐後肚子不適看診，醫師跟她說「應該是吃太多妳這麼胖」，讓她非常難過。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」
卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災
新北男報復房東引爆瓦斯亡！算凶宅嗎　專家給解答

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

31歲男年薪80萬「人生只想躺平」　鄉民超羨慕：根本勝利組

南韓屌打台灣！他列5大缺點：正常人都想投胎過去　網戰翻了

寒暑假真的變長！台北大學申請「上課16周」教育部准了

婦產科醫「外貌身材羞辱」女病患　律師貼8大罪狀怒轟：太噁了吧

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗：不符合人體工學

月薪6萬！他嘆「通膨嚴重」不夠花　鄉民看明細搖頭：你好可憐

加油站女員工聞到「土石流味」拯救所有人　實際味道曝光

卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

700萬雕像一推碎成塊　德遊客只願賠7000元

31歲男年薪80萬「人生只想躺平」　鄉民超羨慕：根本勝利組

南韓屌打台灣！他列5大缺點：正常人都想投胎過去　網戰翻了

寒暑假真的變長！台北大學申請「上課16周」教育部准了

婦產科醫「外貌身材羞辱」女病患　律師貼8大罪狀怒轟：太噁了吧

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗：不符合人體工學

月薪6萬！他嘆「通膨嚴重」不夠花　鄉民看明細搖頭：你好可憐

加油站女員工聞到「土石流味」拯救所有人　實際味道曝光

卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

趕走惱人橘皮！夏季必備「身體緊緻」單品盤點

31歲男年薪80萬「人生只想躺平」　鄉民超羨慕：根本勝利組

南韓屌打台灣！他列5大缺點：正常人都想投胎過去　網戰翻了

立秋養生撇步　3招排毒除溼熱還能強健體魄

寒暑假真的變長！台北大學申請「上課16周」教育部准了

CPR搶救「溺水男仍不治」！　張震嶽發聲：遺憾生命從手中逝去

殉職警遺孀遭家暴「眼球出血」　吸毒兒遭新北地院裁定羈押

女大生練騎車摔溝亡「爸媽擬提國賠」！千人驚問生死關鍵：選錯了

皮膚科醫師曝「加速老化」3大兇手！愛吃甜食、喝飲料要小心

一家5口陳屍轎車！親鄉心碎一夜捐20萬善款　家屬慟謝「足夠了」

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

「立秋」6生肖超旺！

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

員工聞到「土石流味」救命　實際味道曝光

立秋逢父親節「7禁忌」曝！專家曝吃1食物：旺整年

月薪6萬他嘆不夠花　網看明細猛搖頭

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

可能雙颱共舞！卡努、蘭恩全直撲日本

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

婦產科醫「外貌羞辱」女病患　律師：好噁

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗

花蓮某餐廳「一碗碗剩飯」倒回飯鍋　店家解釋被噴爆

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

更多熱門

相關新聞

身材被說像瓦斯桶　汪眼露殺氣

身材被說像瓦斯桶　汪眼露殺氣

「給你一個眼神，自己去體會。」馬來西亞一名飼主家中飼養的貴賓狗「肉丸（Kimmy） 」十分可愛，身上有著蓬鬆的毛髮和圓滾滾的身材，這天爸爸脫口告訴肉丸，有朋友說牠的身材有點像瓦斯桶，肉丸聽到關鍵字，立刻回頭露出充滿殺氣的眼神，一臉氣噗噗怒瞪的模樣讓爸爸哭笑不得。

吃巧克力沒用！醫曝經痛真相：1狀況快就醫

吃巧克力沒用！醫曝經痛真相：1狀況快就醫

阿金爽睡媽孕肚　閉眼吐舌超安穩

阿金爽睡媽孕肚　閉眼吐舌超安穩

孕婦過馬路險遭撞　無法開罰理由曝

孕婦過馬路險遭撞　無法開罰理由曝

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝　怒瞪三寶駕駛

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝　怒瞪三寶駕駛

關鍵字：

婦產科孕婦羞辱外貌身材

讀者迴響

熱門新聞

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

「立秋」6生肖超旺！

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

溫拿樂隊出道50年正式宣佈解散！　告別演唱會搭肩畫面惹淚

薔薔被男友懷疑「變性人」氣炸：都啪過了！

再5分鐘到家！男遭賓士撞死　駕駛喊「有守法」被打臉

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

員工聞到「土石流味」救命　實際味道曝光

即／台74線爆嚴重車禍　4車連撞3人受傷送醫

獨／開400萬賓士撞死男大生　貴婦相驗後這樣說

前黑澀會美眉竟是「繳稅大戶」！　年收12億超狂稅金曝光

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

CPR搶救溺水男無效！張震嶽：挺遺憾

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面