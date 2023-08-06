過馬路險遭撞！北市孕婦到警局調監視器　無法開罰理由曝

記者張君豪／台北報導

有網路影像分享平台日前上傳一段監視器畫面，顯示在6月4日下午16時30分，台北市文山區羅斯福路6段455巷口，台北市警局CCTV監視器拍下一部左轉黑色轎車，行經路口人行道未禮讓行人，險些撞上過馬路孕婦案件。

▲文山區一孕婦行經路口險遭車輛撞擊，但因設置目的限制無法以監視器畫面開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

經查詢該名女子於6月8日前往文山第二分局景美所，申請閱覽監視器影像，但警員向孕婦說明，根據台北市錄影監視系統設置管理自治條例使用規定，交通舉發取締未符合警用CCTV設置目的，不得作為舉發之惟一依據，警方也無法據此針對違規駕駛進行開罰。

文山二警分局景美所長劉家玲表示：依照道交條例第7-1條規定，民眾針對第44條2項未禮讓行人行為，得於違規7日內檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，但須民眾自行舉證，無法使用監視器系統作為告發依據。

文山二警方統計：112年7月新法上路迄今，舉發車輛不停讓行人違規共計140件。為維護行人路權，將持續加強舉發，呼籲車輛駕駛人行經行人穿越道，應減速，禮讓行人優先通行。

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