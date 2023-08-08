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用「王水」溶金！他清洗金戒指取回竟少8克　警曝作案手法

老人託付免費清洗金戒指，沒想到取回後卻少了8克。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲老人託付免費清洗金戒指，沒想到取回後卻少了8克。（圖／翻攝自微博／星視頻）

圖文／CTWANT

「免費的服務」要小心了！大陸湖北黃岡近日有民眾報案，稱有一對陌生夫婦提供了「免費洗金戒指」服務，而自己的老父親便藉機託付清洗了金戒指，沒想到洗完後原本14克的戒指僅剩6克，相當於損失了將近4千人民幣（約新台幣1萬7600元），便懷疑黃金遭到了盜竊。經過警方調查，才知他們已在多個地方假借洗飾品之名用「王水」犯案，目前2人已被行政拘留。

綜合陸媒報導，當時犯嫌潘姓夫婦在村裡騎著摩托車，並宣傳可以免費清洗黃金飾品，而60歲的陳姓老父親便將兒子送他的黃金戒指拿去。不料，清洗結束後回到家，老父親剛向兒子分享這件喜事，兒子當下就感到不對勁，拿出電子秤一測，發現原本14克的金戒指只剩6克，讓他趕緊報了警。

報導指出，警方接獲報案後很快就抓捕到涉案的潘姓夫婦，經調查審訊後也查獲作案工具，犯嫌2人先後已在多個地方犯案，均是以「免費」名義，私自使用「王水」來將黃金溶解並提取盜走，目前警方已將2人行政拘留，案件仍持續辦理中。

犯嫌用來盜竊提取黃金戒指的工具。（圖／翻攝自微博／星視頻）

▲犯嫌用來盜竊提取黃金戒指的工具。（圖／翻攝自微博／星視頻）

對此，不少網友對犯嫌的偷盜行為感到不齒，而也有人直言，「天下沒有免費的午餐，老年人容易上當受騙，喜歡貪小便宜的要注意了」。

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