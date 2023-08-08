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安全帽黏滿小強還有老鼠爬！9千人被噁暈　過來人曝「真的都躲這」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲黑色安全帽吸引原PO注意。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者崔子柔／綜合報導

台中一名網友近日看見一個路人的安全帽，上面有無數隻蟑螂，讓他嚇得說「應該沒有人敢偷」，照片吸引近9千人按讚，不少網友留言說，「是什麼狠角色」、「到底是被偷過多少次」。

原PO昨（7）日在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他在路邊看見一輛機車上放了一頂安全帽，上面黏了一個奶瓶，整頂安全帽卻爬滿蟑螂，還有數隻黑鼠，雖然後來確認都是假的，但他仍感到頭皮發麻，「應該沒有人敢幹走他的安全帽吧」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

文章吸引近9千人按讚，網友紛紛留言表示，「雖然看得出是假的，但總覺得裡面會混一隻真的」、「哪天混一隻真的，也發現不了呢」、「就算知道是假的，還是好噁」、「我寧願被罰500」、「一定要放大把每隻仔細確認過都是假的才能放心滑到下一篇」。

也有人說，「這是什麼狠角色」、「別人不敢偷是沒錯，自己也不敢戴了吧」、「到底是被偷過多少次安全帽才會做出這種事」，還有網友提醒，「真的會自己藏在安全帽內耳朵兩側，因為有凹槽像個窩」。

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