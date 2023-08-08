　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

CP值最高吹風機？ 鄉狂推「這支」快乾又便宜：只要四分之一價！

▲▼最佳洗頭時間。（圖／Unsplash）

記者葉芷羽／台北報導

日前新上市的一款「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，一推出就引起網友們在社群上的熱論討論，在電商平台更是造成搶購，不少人表示外觀與功能神似知名英國品牌Dyson Supersonic，販售價卻只有Dyson四分之一的價格，可以說是非常划算，該吹風機目前於電商平台僅3980元，參加團購更可以下殺至3280元，還另附有贈品

▲「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」時尚灰與皇家藍兩色。

「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」除了有超高轉速的快速乾髮外，還有五段風速及六段溫控，一共30種的整髮造型模式，再搭配抗毛躁吹頭、烘罩等不同吹嘴，皆可以達到局部的髮型塑造、順髮吹整等效用，尤其還內附了收納架，讓許多購買的網友直呼「配件超多太划算了」、「有收納架好方便」、「質量好CP很高」

▲▼ 王三郎、沈玉琳、林襄直播帶貨-林襄。（圖／記者黃克翔攝）

目前該產品找來了「啦啦隊女神」林襄代言，她更是直言很怕吹頭髮太久手太痠，而「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」完美解決了這個問題，讓她覺得很值得推薦，此外，許多知名的部落客在使用過後，也紛紛表示吹風機的外表非常有質感，第一眼就相當吸睛；在功能上也是相當的多元，而且操作簡單容易上手。

▲「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」。

德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」收到許多網友敲碗團購，因此除了在電商平台販售外，也在8月份和多位知名部落客開啟團購通路；最近一檔將與團購經驗豐富的部落客「生命中充滿無限可能」在08/08~08/14為期一週的限時團購，吹風機全配從電商價3980元下殺至團購價3280元，此外也祭出非常優惠的額外贈品，只要參與團購購買的消費者，進入MOOD APP還能再領取300元全家購物金，相當的划算！

ET快訊
蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市
靜宜女大生為愛赴緬4個月！　現況曝光
快訊／《黑澀會》洪詩宣布懷孕！
LIVE／八點檔女星再婚對象是他　女大生練車摔死！父母提國賠
愛上同1女談判　31歲男遭11人活活打死
快訊／台21線「砂石車對撞」！　他身體變形慘死
娜塔莉波曼老公爆「出軌25歲正妹」！
快訊／大谷翔平太狂！　又創大聯盟史無前例紀錄
林秀琴房產遭法拍「崩潰哀求」！　全家被貼封條

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

CP值最高吹風機？ 鄉狂推「這支」快乾又便宜：只要四分之一價！

網購族更省時了！超商開放「包裹預約自取」　限時5天送9元霜淇淋

速食店「2大夯品買1送1」剩8天！　加碼吃椒麻一口翅下殺8折

4大超商父親節限定咖啡優惠包！　搶喝8元美式、拿鐵買2送2

你懂你來拜！中元這一拜竟讓父子靈魂交換　普渡跨世代靠家樂福神救援

連續5天！全聯195間門市蔬菜特價　北農「平價措施」抗菜價飆漲

日本演歌霸主　2023細川貴志「激昂的歌聲」 演唱會

筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」只有1天

【廣編】戰國策傳播集團品牌2.0「全新LOGO、品牌識別」亮相　10大優勢開啟影響力大門

注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

CP值最高吹風機？ 鄉狂推「這支」快乾又便宜：只要四分之一價！

網購族更省時了！超商開放「包裹預約自取」　限時5天送9元霜淇淋

速食店「2大夯品買1送1」剩8天！　加碼吃椒麻一口翅下殺8折

4大超商父親節限定咖啡優惠包！　搶喝8元美式、拿鐵買2送2

你懂你來拜！中元這一拜竟讓父子靈魂交換　普渡跨世代靠家樂福神救援

連續5天！全聯195間門市蔬菜特價　北農「平價措施」抗菜價飆漲

日本演歌霸主　2023細川貴志「激昂的歌聲」 演唱會

筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」只有1天

【廣編】戰國策傳播集團品牌2.0「全新LOGO、品牌識別」亮相　10大優勢開啟影響力大門

注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

快訊／張震嶽搶救溺水男「驚睹奪命過程」　遊客玩皮艇誤入深水區喪命

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

巫苡萱裸泳保持零色差！藍星蕾「露屁股蛋」被虧心機女

彰化94歲嬤走失...74歲兒騎車載她回家　警不放心決定這樣做

文藻女大生練車墜溝亡　才剛送外婆出殯...母跪地痛哭令人鼻酸

拒絕頭飾讓朴寶英尷尬？　朴敘俊親發長文「澄清3熱議真相」

54歲才當爸　夏靖庭父親節吐願望「健康陪他們長大」

林口吃快炒　他叫小份被做錯「逼付大份錢」！強塞單惹眾怒

法國進口「冷凍黃蘑菇」驚見輻射超標！義大利「松露」重金屬鎘超標

消費熱門新聞

4大超商父親節限定咖啡優惠包！

連續5天！全聯195間門市蔬菜特價

你懂你來拜！中元這一拜竟讓父子靈魂交換

好市多明起換聯名卡了！超殺回饋一次看

超商大杯美式／拿鐵買2送2只有1天

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

明天衝！超商搶喝「8元咖啡」

麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

速食店「2大夯品買1送1」剩8天

新「醲」感白金龍赤焰金高限量登場！

超商開放「包裹預約自取」了！

肯德基連續5天「下殺54折」！

網狂推CP值最高吹風機

比半價划算！達美樂四喜披薩下殺

更多熱門

關鍵字：

BENVOL 吹風機 團購 MOOD

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面