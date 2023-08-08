CP值最高吹風機？ 鄉狂推「這支」快乾又便宜：只要四分之一價！

記者葉芷羽／台北報導

日前新上市的一款「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，一推出就引起網友們在社群上的熱論討論，在電商平台更是造成搶購，不少人表示外觀與功能神似知名英國品牌Dyson Supersonic，販售價卻只有Dyson四分之一的價格，可以說是非常划算，該吹風機目前於電商平台僅3980元，參加團購更可以下殺至3280元，還另附有贈品。

「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」除了有超高轉速的快速乾髮外，還有五段風速及六段溫控，一共30種的整髮造型模式，再搭配抗毛躁吹頭、烘罩等不同吹嘴，皆可以達到局部的髮型塑造、順髮吹整等效用，尤其還內附了收納架，讓許多購買的網友直呼「配件超多太划算了」、「有收納架好方便」、「質量好CP很高」

目前該產品找來了「啦啦隊女神」林襄代言，她更是直言很怕吹頭髮太久手太痠，而「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」完美解決了這個問題，讓她覺得很值得推薦，此外，許多知名的部落客在使用過後，也紛紛表示吹風機的外表非常有質感，第一眼就相當吸睛；在功能上也是相當的多元，而且操作簡單容易上手。

德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」收到許多網友敲碗團購，因此除了在電商平台販售外，也在8月份和多位知名部落客開啟團購通路；最近一檔將與團購經驗豐富的部落客「生命中充滿無限可能」在08/08~08/14為期一週的限時團購，吹風機全配從電商價3980元下殺至團購價3280元，此外也祭出非常優惠的額外贈品，只要參與團購購買的消費者，進入MOOD APP還能再領取300元全家購物金，相當的划算！