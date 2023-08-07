跟媽媽牽手過馬路遭撞殞命　台南余小妹父母赴消防局致謝

▲余姓女童的父母，下午至台南市消防局第六大隊，向當日執勤救援的消防人員親自致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局5月8日上午接獲北區忠義路及成功路口重大車禍，傷者為走人行道過馬路的母女，其中媽媽受困車底，出動多輛救災救護車輛及人員前往，抵達現場全力搶救使傷者脫困，並緊急處置後送醫院倖免於難，惟另一名年僅3歲的傷者余姓女童緊急送成大醫院急救後仍無法救回，出勤的消防人員無不感嘆萬分。

為感謝消防人員救災工作的辛勞，車禍當事人余小妹妹的父母余姓夫婦，於8月7日前往消防局第六大隊，慰勉參與當日救災工作消防弟兄，同時也表達感謝之意。

參與這場救災的和緯分隊高嘉成分隊長回憶，抵達現場狀況緊急，當下使用支撐器材撐起汽車創造可救援空間，全力將受困人員救出並後送醫院急救，身為3個小孩的父親，知道3歲妹妹沒撐過去，真的感到很心痛，也很欽佩余姓夫婦的勇氣與堅強，消防弟兄永遠與這些需要救援協助的民眾站在一起。

第六大隊大隊長邱淵明表示，這場車禍救援行動，看到消防人員展現高度專業執行快速救援，台南消防弟兄也會作為市民堅強的後盾，看到小妹妹的爸媽如此堅強，感到十分欽佩，會持續精進救援救護能力，以達成保護市民生命財產安全之使命。