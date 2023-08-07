西南風影響強降雨　台南4處一度積淹水10公分

記者林東良／台南報導

依據中央氣象局資料顯示，台南地區因受到西南風影響，7日上午期間由西南沿岸到內陸有一波雷陣雨，沿途帶來短時強降雨，截至7日11時止，台南積淹水災情通報計有4處，皆已全數退水。

▲因受西南季風影響，7日上午降下大雷雨，東區10分鐘雨量達到15毫米，自由路及東門路口出現積水約10公分。（圖／民眾提供，下同）

水利局表示，因受西南季風影響，7日上午10時左右市區降下大雷雨，東區10分鐘雨量達到15毫米，永康也有10分鐘11毫米的瞬間較強雨勢，已超過側溝保護標準，東區自由路及東門路口出現積水約10公分，惟未影響道路通行，雨勢趨緩於上午10時10分許快速退水、排水通暢無阻礙。

東區自由路及東門路口積水地區民眾表示，該處只飄降雨超過10鐘一定會積水，常會從從路面積滿到20公分高的騎樓，對來往人車來說有安全上的問題，像今天上午積水，也發生孩童的鞋被水沖走的窘境。

為改善該路口淹水情況，水利局辦理「台南市東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程」，目前自由路及東門路口推進到達井已施作完成，目前施作自由路既有側溝銜接，預計於8月底完成，預期銜接完成後可將自由路逕流加速排除，避免暴雨溢出路面情況。

水利局補充說明，除東區自由路及東門路口外，東區大同地下道亦因積水短暫封閉東向西車道，現場由鐵道局工作人員管制指揮，並於水退後開放通行。

此外，永康區復興路涵洞、仁德區太子路涵洞亦有積水通報，皆於雨勢稍緩後約於15分鐘內退水，水利局持續研議改善精進措施，以降低積淹水發生情形，同時提醒民眾西南風仍持續影響，下班期間如遇強降雨，請留意行車安全、隨時注意天氣預報。