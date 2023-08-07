羅志祥睽違4年現身香港擔任演唱會嘉賓　尬舞男團偶像姜濤

▲羅志祥受邀赴香港擔任姜濤個人演唱會嘉賓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「小豬」羅志祥5日現身香港偶像男團「MIRROR」成員姜濤演唱會擔任特別嘉賓，不僅將氣氛推至最高點，也成為時隔4年後，羅志祥在香港的首場公開演出。羅志祥在舞台上與姜濤「尬舞」，完美演繹《No Joke》及《夠了》兩首歌，而姜濤身為小豬多年迷弟也興奮表示，「夢想達成了。」

▲羅志祥睽違4年飛往香港，擔任姜濤演唱會嘉賓。（圖／翻攝自Instagram／KEUNG TO 姜濤）

據香港媒體報導，姜濤邀請羅志祥擔任5日演唱會嘉賓，介紹對方出場前特地改用普通話說：「接下來這一位嘉賓，他是我進這一行的目標，他教會了我什麼叫做堅持比努力更可怕，所以現在我要向他證明，我堅持到了！」他還在大螢幕播放以前參加選秀節目《快樂男聲》的畫面，當時就是由羅志祥擔任評審。

兩人一起唱跳《No Joke》和《夠了》，姜濤感性表示進演藝圈的目標，就是希望有一天可以和羅志祥同台表演，如今願望實現，羅志祥也誇讚他「真的很努力」。姜濤事後更在社群平台感動發文：「今天兩個夢想都達成了，一個是開演唱會，另一個是跟你同台表演，謝謝你教會了我『堅持比努力更可怕』。」

▲姜濤實現夢想，跟偶像羅志祥同台表演。（圖／翻攝自Instagram／KEUNG TO 姜濤）

羅志祥2020年被前女友周揚青「毀滅式分手」，重重打擊演藝事業，花費不少時間才在台灣復出，至今也已經長達4年沒到過香港。這回他難得飛往當地，不少粉絲早早守在機場接機，而他看到粉絲等在現場，也特地上前跟大家拍合照，久違訪港受到熱烈歡迎。