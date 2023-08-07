快訊／雨彈狂炸！高雄仁武路面積水　女駕駛誤闖水溝卡住了

記者許宥孺／高雄報導

受到西南風影響，氣象局今(7日)上午針對南部地區發布豪大雨特報，高雄山區、沿海地區已出現雨勢伴隨雷擊，一部轎車行經仁武區中正路巷弄時，因路面積水，60歲的連姓女駕駛未注意路面狀況，會車時不慎駛入水溝，導致右車輪卡進窄溝，整部車已傾斜，女駕駛緊急呼叫警消救援，員警到場後先行警戒並疏導交通，並通報拖吊車到場排除狀況，經查駕駛沒有酒駕，也無人受傷。

▲轎車不慎駛進水溝 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方趕抵現場疏導交通 。（圖／記者許宥孺翻攝）