真的有「運動性過敏」！　陸13歲男孩一打球全身發癢起疹

▲大陸一名13歲男孩一打球全身發癢起疹，發現是「運動性過敏」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江省人民醫院近日接診一名13歲男孩小翔（化名），他一打籃球就全身發癢、起紅疹，停止運動後數小時，症狀自動消失，已經持續1年多。經過檢查，發現小翔的症狀是膽鹼能性蕁麻疹，也稱為「運動性過敏」。

據大陸媒體報導，之前小翔的父母一直以為是孩子運動量太大所導致，以此為藉口不想訓練，後來孩子每次上籃球課都說全身皮膚發癢，這才帶他去醫院就診。

經過檢查，發現小翔的症狀是膽鹼能性蕁麻疹，也稱為「運動性過敏」。由於運動、受熱、精神緊張、進食熱飲或酒精飲料後，軀體局部溫度上升，促使乙醯膽鹼作用於肥大細胞而發病。

浙江省人民醫院皮膚科主任陶小華表示，本身有過敏體質的人，打球、劇烈運動作為一個誘因，情緒一激動，交感神經興奮後，它釋放了乙醯膽鹼，引起過敏反應，過敏反應後組織會水腫，接著滲出，皮膚就會出現小風團。

陶小華還說，膽鹼能性蕁麻疹是慢性蕁麻疹中的一種，多見於青年期，目前發病機制還不明確，除了引起皮膚搔癢外，嚴重的可伴隨血管性水腫，暈厥、心悸、腹痛等症狀，觸發膽鹼能性蕁麻疹的因素也因人而異。

報導提到，目前治療膽鹼能性蕁麻疹的關鍵在於識別和避免觸發因素，像小翔這種情況，醫生就建議暫時避免劇烈運動，同時醫生建議，孩子有類似情況一定要多注意，及時就醫檢查，不要擅自認為孩子對運動表示抗拒就是單純找藉口。