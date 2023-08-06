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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

免費看電影音樂會！　文總＋文化部舉辦「影．響台灣金馬60」

▲▼9月23日、24日文化部與文化總會將在兩廳院藝文廣場舉辦「影．響台灣 金馬60」電影音樂會。（圖／文總提供）

▲9月23日、24日文化部與文化總會將在兩廳院藝文廣場舉辦「影．響台灣 金馬60」電影音樂會。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

適逢8月6日「國際電影節」，文化總會於臉書粉絲專頁宣布，9月23日、24日文化部與文化總會將在兩廳院藝文廣場舉辦「影．響台灣 金馬60」電影音樂會，邀請民眾免費入場。

文化部表示，電影音樂會始於2016年高雄春天藝術節，系列活動之一的「《影．響 台灣》台灣電影50年 50部草地音樂會」，是台灣有史以來第一個電影音樂會，文化部長史哲時任高雄市文化局長，克服影音授權的困難，廣邀電影、音樂工作者一同創作，全力推動這場音樂會，引起熱烈迴響。

今年高雄春天音樂節，也在文化部的支持下，將這場音樂會加倍升級為「《影．響台灣II》台灣電影100年100部草地音樂會」，集合100部台灣電影、53首經典電影歌曲與配樂，以珍貴影像和雋永歌曲，帶觀眾回顧屬於自己生命中的台灣電影與聲響。

文化部表示，首度移師台北的電影音樂會，為了向金馬60致敬，史哲特地邀請財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會、高雄市交響樂團，將此演出製作分享給全台灣的觀眾朋友，更親自溝通協調，定名「影･響台灣 金馬60」電影音樂會。金曲34最佳專輯製作人柯智豪、金馬入圍集錦剪輯師林雍益，也一同加入節目製作，希望帶給觀眾最極致的視覺與聽覺饗宴。

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