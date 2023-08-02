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Google公開6種全新創作工具　靠Shorts吸粉更簡單

▲ Google 分享 Shorts 創作小技巧。（圖／翻攝自 Google）

▲ Google 分享 Shorts 創作小技巧。（圖／翻攝自 Google）

記者樓菀玲／綜合報導

YouTube 旗下短影音服務 Shorts 相當受到歡迎，讓創作者透過重混工具加入自己的巧思，得以製作全新內容來服務觀眾，而為了讓創作者更容易產出有趣的作品，Google 今日也分享了幾種創作方法，期望藉由這些方法讓創作者激發想像力和創造力。

1. 重混製作新玩法：Collab

Collab 這項全新創作工具可將使用者錄製的 Shorts 與其他 YouTube 或 Shorts 影片並排呈現，創作者可以從多種版面配置選項中，輕鬆選用分割畫面格式，只要依序點擊「Remix」和「Collab」，就能重混符合條件的 Shorts 或 YouTube 影片。

Collab 還可以搭配綠幕功能使用，將 YouTube 影片或 Shorts 作為原創 Shorts 影片的背景。另一種重混 Shorts 內容的方法是搭配剪輯功能，它能從 YouTube 影片或 Shorts 擷取 1 至 5 秒的片段，加到自己的 Shorts 中，這項功能會陸續使用者推出。

2. 玩轉創作新體驗：全新特效與貼圖

這幾個月以來，Google 新增了數十種新的 Shorts 特效，希望以新的方式啟發創作者，Google 強調會不斷新增這些激發靈感的功能，例如，使用者可以用即將登場的問答貼圖向觀眾提問，並在留言區查看回覆——下次如果想知道大家推薦哪些日本觀光地點，問答貼圖就會是使用者收集觀眾答覆的好幫手。

3. 提升曝光新方法：Shorts 直播

Google 表示 YouTube 正在測試以行動裝置為優先的直向 Shorts 直播體驗，測試中的觀眾可以預覽 Shorts 動態中的直向直播影片，而當點入觀看直播內容時，觀眾也會進入到直播內容的可捲動式動態中。這項做法也將有助於提升直播創作者在 Shorts 動態中的曝光度。

我們希望透過這項功能，協助創作者透過有趣又符合現代收視習慣的方式建立新的觀眾群體，並與世界各地的觀眾即時互動。現在創作者只要輕觸螢幕幾下、將裝置擺成直向，就能立即開始直播。

Shorts 直播也將開放使用超級留言、超級貼圖和頻道會員等功能；不僅如此，YouTube 合作夥伴計畫也已經放寬了申請資格，對新加入計畫的創作者來說，這是解鎖粉絲贊助功能的大好機會。

4. 簡化流程新幫手：自動推薦素材

最好的靈感來源莫過於其他 Shorts 創作者，如果使用者在瀏覽動態時靈感乍現，新推出的功能將自動推薦你重混的音訊和特效組合，有助迅速創作 Shorts 內容。如果要使用這項功能，可以在 Shorts 播放器中，輕觸「Remix」按鈕並選取「使用音效」，接著系統會自動顯示剛剛觀看的 Shorts 所用的音訊時間戳記以及特效，讓使用者作為創作參考。

5. 收集靈感新方法：將 Shorts 儲存至播放清單

Google 最近推出了將 Shorts 儲存至播放清單的功能，使用者在 Shorts 動態看到喜愛的內容後，就可以直接收藏。如果不想錯過剛發現的特效，不妨立即儲存到播放清單，下次靈感湧現時，就能點開參考並嘗試套用在自己的作品上。

6. 輕鬆改編新密技：橫向影片轉 Shorts

接下來數週內，Google 將開始測試全新的重組工具，讓創作者可以輕鬆把橫向影片改編成 Shorts，使用者選定要重混的影片後就可以調整版面配置、縮放及裁剪片段，也可使用分割畫面功能，將長篇影片重新調整，變成更吸睛的原創 Shorts，Google 表示預計在數週內逐步推出這些新工具，並分享更多細節。

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