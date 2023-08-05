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多變天氣不變初心　台南做工行善團繼續行「繕」助弱勢

▲台南市勞工局做工行善團，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

風雨澆不熄做工行善團修繕幫弱勢的熱情，近日接踵而來的颱風過境，陰晴不定的多變氣候，台南市勞工局做工行善團仍以不變的初心來對應，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，志工們不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢的住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。

▲台南市勞工局做工行善團，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本週志工夥伴們於官田區官田里加排兩場次修繕期程， 8/4由電氣工會再度施工，今日(8/5)則由泥水工會進場施做。此外，8/2金屬工會也為安南區城西街坐輪椅的陳老先生，修繕上週因杜蘇芮颱風而嚴重破損之水槽；官田區渡拔里低收入戶賴先生家中有二手傢俱需求，做工行善團隊會勘後發現其家中馬桶故障，昨日電氣工會志工也前往幫忙修繕，同日泥水工會志工也至永康區陳阿嬤修繕住處進行打除損壞的磁磚，以利後續更換新磁磚。志工們秉持著黃偉哲市長最暖心的「希望家園」施政理念共同努力，揮汗如雨的背後，成就了關懷與溫暖的果實。

▲台南市勞工局做工行善團，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

位於官田區的陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，案主為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。陳張女士所住老房年久失修，天花板、牆壁、門窗等多處嚴重破損，不堪居住，經「做工行善團」進行會勘後，規劃為案家安排屋頂鐵板重新安裝、內部重新裝潢、更新衛浴電線燈具設備、油漆美化等工程。

▲台南市勞工局做工行善團，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

電氣工會打頭陣已進行電源斷電及配線施工，泥水工會則用兩天的期程完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除，並由官田區清潔隊協助廢棄物清運，而金屬工會趕在杜蘇芮颱風來襲前完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工，鋁製品工會完成客廳、臥室、浴室鋁門窗外框架施工，另電氣工會上週完成電線、燈具、衛浴更換施工。因案家的屋況環境十分不佳，故電氣工會再追加期程進行浴室及廚房冷熱水管、排水管施工，今日則由泥水工會兩個工班分別進行浴室牆壁及地板磁磚安裝施工。後續將由木工、電氣及油漆等工會陸續接棒，齊力為改善案主居住環境共同努力。

▲台南市勞工局做工行善團，為因應颱風季節可能帶來的風雨衝擊，不只維持行程繼續努力為弱勢族群修屋，更加緊腳步加排期程，期能使弱勢住家儘早完工，提供一個真正遮風避雨的家園。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」志工們不惜犧牲家庭相聚及休息時間，馬不停蹄前往各地接力修繕，8/2勞工局亦邀集多個工會代表前往南區灣裡路進行會勘，只為幫助更多弱勢家庭改善居住環境。今日泥水工會的志工伙伴中，有一對夫妻檔家庭志工，為李英瑞及郭淑敏賢伉儷，兩人具有地板磁磚安裝專業，平日賣力工作之餘，尚利用假日擔任公廟志工，及投身勞工局做工行善團的修繕志業，夫妻倆同心用本身的專業自助助人，使志工的家庭具有了傳承的意義，更賦予社會美好的典範。

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