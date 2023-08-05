快訊／鄭文燦證實！南投仁愛鄉「1村民失蹤」　鄉親自救組隊搜尋中

記者高堂堯、黃資真／南投報導

恐怖豪雨重創南投縣仁愛鄉，多處村落宛如孤島，稍早行政院副院長鄭文燦結束上午活動後，南下到南投縣災害應變中心開會討論救災對策，鄭文燦表示，目前有1位村民失蹤，當地已組成搜救小隊協尋中。

鄭文燦說明，南投需要國軍支援進入災區，已知兵力大概300人，目前持續針對投83線、投89線力行產業道路以及最重要的台14線進行搶通；89線有19人受困，其中1人為洗腎長者，為優先接駁，剩餘村民會陸續接下山。

▲行政院副院長鄭文燦南下與縣長許淑華召開救災會議。（圖／記者高堂堯翻攝）



由於部分村落對外斷聯，物資恐怕有短缺情況，鄭文燦強調會請空勤總隊空投分送到各村，且台電會優先搶通電力跟市話，才會輪到45處的基地台，主要以人員安全為第一考量；仁愛鄉衛生所先前已針對1名洗腎病人後送撤離，剩下8位，其中2人自行撤離，1人等待救援，5人陸續透過醫師聯絡協助。

交通部分，台14線預定今天下午可以單向通車，預計明天下午5點前全線暢通；投83、89線視狀況，會盡量打通到救援點才會宣布單向通行。

鄭文燦也強調，後續對於農損從寬從優補償，以及救災方面災損費用都會全力支持南投縣府，中央會作南投後盾，目前仍有部分部落還沒有完全恢復通信，搶修完成後會對進行災損進行詳查。