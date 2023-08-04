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老高遭爆抄襲認「不是原創」！千名粉絲力挺：只喜歡聽老高說故事

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲老高被爆抄襲日本頻道。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

記者施怡妏／綜合報導

訂閱585萬的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近來被YouTuber「藍泉媽媽」踢爆影片抄襲，針對指控，老高回應「任何客觀事實都不是我的原創，本頻道實在能力有限」。貼文一出，立刻引起熱論，許多粉絲留言支持，「我們只是一群愛聽故事的觀眾，我們喜歡的是從老高口中講出來」。

老高透過YouTube發聲，「確實，不光那一期，本頻道所有內容均來自網絡和書籍，我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。當然，我的一些個人觀點和想法除外」。他也強調，「任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創。」

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老高表示，對於一些人要求本頻道全新「創作」一些內容的要求，自己的頻道「實在能力有限」，也不符合頻道宗旨，請大家諒解。

貼文一出，已有破千名粉絲留言力挺，「老高給自己的定位一直都是『說書人』，而非『原創』作者，支持老高」、「故事誰都會說，但是能把故事講得很有趣，卻是一個很難得的天賦，老高能把故事講得很引人入勝，這一點已經贏過太多人了」、「大家都知道老高做影片的初衷，是向小茉和大家分享有趣的故事，就是來說書的，而不是創作」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

▲粉絲力挺老高。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

【老高非欣然回應】

後台數據顯示，最近有16位
還沒有訂閱本頻道的未抬頭網友
不停地在影片下留言，
指控本頻道的一期內容不是原創。
確實，不光那一期，本頻道所有內容均來自網絡和書籍，
我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。
當然，我的一些個人觀點和想法除外。
所以在此特別強調一下，
“光速不變”確實不是我發現的，
“1+1=2”也絕非我的原創，
任何客觀事實都不是我的原創，
就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，
如果你追求原創，請移步自創。
你可千萬別說1+1=2，小心有人說你不是原創。
最重要的是，小茉和頻道觀眾從來沒有要求我原創。
所以對於一些人要求本頻道全新“創作”一些內容的要求，
本頻道實在能力有限，也不符合本頻道的宗旨，望諒解。
我相信今後類似的具有創造性的指控仍然會有，我也表示欣然接受。
但是小茉沒有很欣然，並向你們強推她的LINE貼圖

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