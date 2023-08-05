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26架載機「環形包圍」山東艦遭殲-15驅離　中美海上對決首度公開

▲▼央視《逐夢》的畫面顯示，山東艦極有可能與美軍尼米茲艦海上交鋒。（圖／翻攝自央視）

▲央視《逐夢》的畫面顯示，對山東艦「環形偵查」的對手，極有可能就是美軍尼米茲艦。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

央視於2日播出的融媒體影片《逐夢》提到，解放軍航母山東艦在西太平洋遠洋海訓時，遭遇「外軍」環形偵察，數量從5批10架逐步增加到19批26架。然而從《逐夢》釋出的畫面，以及上海學者「墨讀春秋」的分析，所謂的外軍，其實就是美軍航母尼米茲艦（USS Nimitz CVN-68），這也是「中美航母對決」首次被公開披露。

上海市公關研究院學委會副秘書長「墨讀春秋」在《今日頭條》發文指出，之所以做出這樣的判斷，主要理由有二：第一，可以出動這樣多的艦載機，同時保證起降頻率，這只有美國航母才能做到，19批26架，也是非常典型的美國海軍航母襲擾戰術。

第二，按照此前曾披露的山東艦海訓航跡來看，在今年的4月11日到12日，山東艦與美國尼米茲號航母同處於宮古島南部海域，兩艦距離最近時曾一度不足300公里，相當符合央視節目中的說法。

▲山東艦艦隊編組,055型延安艦（106）,052D桂林艦（164）,901型補給艦查干湖艦（905）, 殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

▲《逐夢》 節目內容提到，殲-15艦載機有效驅離美軍的艦載機。（示意圖／翻攝央視軍事）

「墨讀春秋」強調，從節目中的說法來看，外軍艦機應該被殲-15艦載機有效驅離，這顯然意味著，在這次與美軍尼米茲號航母的對決中，「年輕的山東艦完全沒落下風，反而給了美國人一點好看」。

「墨讀春秋」提醒，從公開資料來看，美國尼米茲號航空母艦在執行打擊航母任務時，首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動能維持在100架次左右，央視節目中也提到，外軍艦機可以一次出動19批26架，這個出動效率確實相當驚人，哪怕考慮到中美航母在性能上的差異，仍然得承認，解放軍在航母的運用上，還有極大的提升空間。

▲▼美國海軍核動力航母尼米茲號28日停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

▲「墨讀春秋」提醒，尼米茲航母的艦載機出動效率還是相當驚人。（圖／達志影像／美聯社）

「墨讀春秋」指出，早在山東艦完成西太平洋海訓返回母港後，就曾有軍事專家斷言，這標誌著遼寧艦和山東艦都具備了遠洋部署能力，中國正式迎來「雙航母時代」。

「墨讀春秋」認為，這次被披露的消息，則更是對這種判斷的有力證明——面對美軍航母艦載機試圖進行抵近偵察，山東艦可以出動艦載機將他們驅離，這充分說明，山東艦面對美軍航母，並非沒有一戰之力。

「墨讀春秋」強調，如果未來遼寧艦完成大修重新入列，解放軍就將有兩艘可以進行遠洋部署的航母，這甚至可能意味著，美軍關島基地附近，將在每年1/3甚至一半的時間裡存在有一艘中國航母，這對於美國人來說，絕對會是極大的壓力。

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