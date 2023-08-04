搭台鐵竟遭「暗針扎手」！鐵警找到受傷女　將赴分駐所報案



▲女子搭台鐵被針扎，親友氣憤po文，警方聯繫被害女子，圖非當事人畫面。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者邱中岳／台北報導

台東1名女子3日搭乘台鐵372次EMU3000型新自強號，坐在椅子上手臂突然被針扎到，低頭一看發現1個針筒卡在座位縫隙，事後向台鐵人員反應，卻得到「釐清責任歸屬，不一定會賠償」的回覆，氣得女子親友到網路上貼文，警方事後聯繫這名女子，預計4日前往鐵路警察局台東分駐所說明。

受害女子親友獲知，在4日於Dcard發文，指稱在搭台鐵列車時，「坐下時沒看到針筒，移動位置時，手掌突然被戳一下超痛，一看怎麼有針筒藏在椅子縫隙。跟台鐵的人員講，只回他要釐清責任歸屬，不一定會賠償！」

台鐵局表示，經查該位旅客於8月3日搭乘372次從台東到新左營站，在座位上被夾在椅背與椅座縫隙之針頭扎到，當下372次列車長有通報新左營站，即請該旅客至醫院就醫檢查，旅客表示要回台東後再至醫院檢查。

鐵路警察局也透過畫面找到被害女子，女子指出，原本住在台東地區，3日搭台鐵前往新左營站，卻遇上這樣的事情，事後自行前往醫療院所治療檢驗。

鐵路警察局也介入偵辦，通知住在台東的被害女子，希望女子能夠在4日前往鐵路警察局花蓮分局台東分駐所進行說明，屆時再行確認是否提出傷害告訴，目前女子表示因有要務在身，之後將前往分駐所說明狀況。