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帝王蟹吃到飽！「饗A Joy」午晚餐菜色都一樣　晚餐多600元差在這

▲饗A JOY。（圖／記者蔡惠如攝）

▲「饗A JOY」3個餐期的菜色都一樣。（圖／記者蔡惠如攝）

記者施怡妏／綜合報導

位於台灣地標台北101大樓86樓層，創下全台位置與客單雙高標的吃到飽餐廳「饗 A Joy」，即將在7／23正式開幕，旅遊網紅「布萊N 食宿人生」就透露，自己在開訂首日就訂到位了，而目前已知，午餐、下午茶跟晚餐，三個餐期的餐點內容是一模一樣的，不過晚餐的價格多600元，用餐時間也多了1小時。

「布萊N 食宿人生」在臉書粉專發文，分享「饗 A Joy」的菜色，主打的帝王蟹、龍蝦、干貝、生蠔，在3個用餐時段都會出現，另外，目前已知午餐、下午茶跟晚餐三個餐期的餐點內容是一模一樣的，不過晚餐的價位，比起另外兩個時段還要多600元，「但也多了一小時用餐時間」。

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「布萊N 食宿人生」也開心表示，開放訂位當天，就幸運訂到晚餐時段的座位了，「真的是被洗腦，為了要給各位開箱評論，荷包大失血，已預定這個月的定位了，到時再分享感想」。

「饗 A JOY」午餐共分2時段，首輪午餐從11：30分至下午2時、第二輪從下午2時45分至5時15分，單人售價3,280元；晚餐僅有1時段，從晚上6時至9時30分，單人售價3,880元，加上10%服務費，用餐費用從3,608元至4,268元。定位民眾須預付1,000元訂金。

「饗 A JOY」的食材從山珍的和牛、伊比利火腿、鮮蔬鮮果，到海味的海膽、帝王蟹、龍蝦、黑鮪魚、生蠔一應俱全，等級入口絕對有感，而重點在於細節的掌握，包括鹹酥雞的九層塔大小剛好會覆蓋到每一塊雞塊上，每道食物的份量都是恰到好處，讓顧客能有餘裕品嘗到更多菜色。

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