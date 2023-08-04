颱風卡努肆虐！路樹不敵倒路中　桃園警連夜排除

▲不耐颱風摧殘路樹傾倒並懸掛電線桿上。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

受到卡努颱風外圍環流橫掃北台灣，導致桃園市龍潭區發生數起路樹倒塌，導致交通受阻意外，龍潭區粗坑路及竹龍路，分別有路樹因為不敵強風襲擊倒塌於路面，或是懸掛在電線桿上，員警獲報後立即趕赴現場擺放交通錐警示，及將路樹移至邊後再通知相關單作後續處置，所幸均未造成人車損傷。

▲▼警方除擺放警示交通錐外也徒手移除。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局高平派出所、聖亭派出所今日凌晨到白天分別接到通報有路樹傾倒於車道上，導致雙向無法通行，兩所員警到場後皆先將警車警示燈開啟，提醒用路人避免過往人車發生事故，隨即下車於現場擺放交通錐並進行交通疏導，通知相關單位前來處理。

現場員警為避免倒塌路樹造成其他事故發生，先以徒手移除路樹，雖該方式較為克難，但仍順利將該路樹移到路旁。兩起路樹倒塌皆迅速於半小時內清除，恢復通行，路過民眾對於現場員警不畏危險、積極的處置作為表示肯定與讚許。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，颱風來襲期間，除了做好防颱措施，若必須外出，應注意遠離搖晃招牌及路樹，時時注意周遭狀況。山區易有豪大雨、土石流及樹倒等災情，務必放慢車速專心駕駛，隨時看清道路狀況應變。