餐廳吃飯煞到正妹服務生！他送花狂追2年不成　站崗示愛下場慘了

▲正妹被追求者送花、寫情書、站崗不堪其擾。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名沙姓男子到餐廳用餐時，「煞」到正妹女服務生小美（化名），沙男從2020年6月起，就不斷對小美送花、寫情書，還在社群上示愛，但始終沒追到，後來沙男更變本加厲，三不五時就在小美家或工作的餐廳附近「站崗」，讓小美不堪其擾，只好報警提告，法院審理後，依違反跟蹤騷擾防制法判他拘役50日，得易科罰金。

判決指出，沙男原本和小美素不相識，後來沙男到小美工作的餐飲店消費，就被小美「煞」到，為了追求小美，他從2020年6月中旬起，就有多次跟蹤騷擾小美，也曾送花、寫情書到餐廳給小美，2021年3月初至6月間，則透過小美臉書及IG帳號，頻頻對她示愛，讓小美不堪其擾。

後來跟縱騷擾防制法在去年6月1日生效施行後，沙男仍未停止跟縱騷擾行為，在去年9月起，又多次跑到小美住家附近或工作的餐廳附近徘徊、「站崗」，小美儘管多次拒絕勸阻，沙男還是我行我素，讓小美越來越害怕，擔心發生意外，只好報警提告。

法院審理時，沙男坦承有跟蹤、騷擾的犯行，法官認為他不思以理性、正當方式追求異性，對小美反覆實施侵擾，使小美處於不安環境中，影響其日常生活，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，因此依跟騷法判他拘役50日，得易科罰金，可上訴。