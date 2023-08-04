卡努颱風尾發威　「南投紫爆」炸雨彈！台中人半夜被雨聲吵醒

▲卡努颱風解除陸警，颱風尾引進西南氣流。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

中颱卡努解除陸警！目前中心在台北東北方海面、朝東北東移動，未來6-12小時將逐漸加速、強度也會減弱，不過受到外圍環流影響，14縣市今天仍有豪大雨發生機率，就有台中網友崩潰表示，本來睡好好的，結果被暴雨聲吵醒，一整晚都被雨聲吵得難入睡，還有網友貼出雨量圖，雨都集中在中部，甚至還紫爆。

有網友在PTT發文，「台中市半夜暴雨」，本來睡得好好的，突然被暴雨聲吵醒，以為雨一下子就會停，沒想到暴雨下很久，「想說平常颱風都沒有台中的局，沒想到今晚的雨很搶戲，真的很可怕，一陣子沒遇過這樣的暴雨了，台中人有人被雨聲吵醒的嗎？」

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還有網友貼出雨量圖，從4日晚間12時到早上7時，雨量都集中在中南部地區，其中，南投地區甚至出現紫爆（累積雨量超過130毫米）的狀況，「以為凌晨北北基會風大雨大，根本沒有大雨阿，只有風大，雨都在中南部下了」。

▲雨量都集中在中部地區。（圖／翻攝自PTT）



▲南投縣紫爆。（圖／翻攝自中央氣象局官網）

對此，不少網友大讚，幫水庫補點水，「北部的朋友不要太羨慕」、「很好啊，北部有賺到一天假，中南部也有補到一些水」、「曾文有比昨天多2% 了，還可以更多」、「下集水區可以接受啦」、「和預測一致，北部本來就不會有什麼風雨」、「幫中南部水庫補水啊！這是好颱風」、「就說西南氣流很可怕的」。

颱風及其外圍環流影響，今日南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南、台東地區及新竹、苗栗、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。