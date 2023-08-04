　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努颱風尾發威　「南投紫爆」炸雨彈！台中人半夜被雨聲吵醒

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲卡努颱風解除陸警，颱風尾引進西南氣流。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

中颱卡努解除陸警！目前中心在台北東北方海面、朝東北東移動，未來6-12小時將逐漸加速、強度也會減弱，不過受到外圍環流影響，14縣市今天仍有豪大雨發生機率，就有台中網友崩潰表示，本來睡好好的，結果被暴雨聲吵醒，一整晚都被雨聲吵得難入睡，還有網友貼出雨量圖，雨都集中在中部，甚至還紫爆。

有網友在PTT發文，「台中市半夜暴雨」，本來睡得好好的，突然被暴雨聲吵醒，以為雨一下子就會停，沒想到暴雨下很久，「想說平常颱風都沒有台中的局，沒想到今晚的雨很搶戲，真的很可怕，一陣子沒遇過這樣的暴雨了，台中人有人被雨聲吵醒的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友貼出雨量圖，從4日晚間12時到早上7時，雨量都集中在中南部地區，其中，南投地區甚至出現紫爆（累積雨量超過130毫米）的狀況，「以為凌晨北北基會風大雨大，根本沒有大雨阿，只有風大，雨都在中南部下了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲雨量都集中在中部地區。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自中央氣象局官網）

▲南投縣紫爆。（圖／翻攝自中央氣象局官網）

對此，不少網友大讚，幫水庫補點水，「北部的朋友不要太羨慕」、「很好啊，北部有賺到一天假，中南部也有補到一些水」、「曾文有比昨天多2% 了，還可以更多」、「下集水區可以接受啦」、「和預測一致，北部本來就不會有什麼風雨」、「幫中南部水庫補水啊！這是好颱風」、「就說西南氣流很可怕的」。

颱風及其外圍環流影響，今日南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，南投縣地區及台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南、台東地區及新竹、苗栗、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

ET快訊
快訊／小孩朝迴轉壽司狂吐口水！　藏壽司道歉了
快訊／海警解除！颱風尾「豪雨炸11縣市」　紫爆區出爐
搭台鐵「竟被針頭扎到」！　醫護一看急回：快檢查
引退作很猛！　三上悠亞親口劇透：8年精華
史上最大補助難領！　300億租金補貼執行率曝光
災情慘狀曝！大貨車遭土石流吞噬　馬路成泥河
老高爆抄襲！粉絲卻狂點名1人「覺得不舒服」　兩派吵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／小孩朝壽司吐口水「店員未處理」　藏壽司認3缺失道歉了

快訊／卡努海警解除！颱風尾「豪雨炸11縣市」　紫爆警戒區出爐

男罹罕見「骨巨細胞瘤第三期」　手無力就醫照X光：癌細胞吃空骨頭

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙　醫護一看急回：快檢查

周杰倫「經典好歌」粉絲讚最愛的一首　他KTV一點卻冷場：不好唱

雙十連假手刀搶票！10.7萬張離島機票「8／7開賣」

新鮮人、二度就業注意！眼鏡市場招募新世代人才　與日同步培訓給你展現璀璨光芒機會！

近年最大單日降雨量！　曾文水庫大進帳...蓄水量升至25%

老高靠「抄能力」YT總點閱破17億　「9位數」驚人收入曝光

卡努颱風尾發威　「南投紫爆」炸雨彈！台中人半夜被雨聲吵醒

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

快訊／小孩朝壽司吐口水「店員未處理」　藏壽司認3缺失道歉了

快訊／卡努海警解除！颱風尾「豪雨炸11縣市」　紫爆警戒區出爐

男罹罕見「骨巨細胞瘤第三期」　手無力就醫照X光：癌細胞吃空骨頭

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙　醫護一看急回：快檢查

周杰倫「經典好歌」粉絲讚最愛的一首　他KTV一點卻冷場：不好唱

雙十連假手刀搶票！10.7萬張離島機票「8／7開賣」

新鮮人、二度就業注意！眼鏡市場招募新世代人才　與日同步培訓給你展現璀璨光芒機會！

近年最大單日降雨量！　曾文水庫大進帳...蓄水量升至25%

老高靠「抄能力」YT總點閱破17億　「9位數」驚人收入曝光

卡努颱風尾發威　「南投紫爆」炸雨彈！台中人半夜被雨聲吵醒

吹冷氣整晚也容易變老！一夜年輕3部曲打造緊緻拉提網

不爽公車司機按喇叭嚇哭娃　違停爸比3次中指下場曝光

邰智源當場翻臉不錄！全因他拜拜1舉動踩雷…友看不下去爆料全說了

快訊／小孩朝壽司吐口水「店員未處理」　藏壽司認3缺失道歉了

薄得岡好，潤得對味　100%日本製造岡本002RL超潤滑

河流暴漲沖走遊客「至少4人死亡」　海豐官方：事發地非景點

全美申貸購屋數年比大降23％　2原因讓潛在買家退縮

不再當「歐肥」！歐尼爾減肥成功IG大秀健美身材

餐廳吃飯煞到正妹服務生！他送花狂追2年不成　站崗示愛下場慘了

颱風未掃高雄卻2區大停電！2563戶深夜受影響　這次是「它」害的

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

南投仁愛鄉緊急停班課！　全台2鄉5區颱風假一次看

下周又有新颱風生成？　氣象局解答

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」

更多熱門

相關新聞

南投仁愛土石鬆落道路中斷

南投仁愛土石鬆落道路中斷

受到卡努颱風外圍環流影響，南投部分山區出現強降雨，其中仁愛鄉眉溪部落松原巷路段，因豪大雨沖刷造成邊坡泥土鬆落，一旁的眉溪也溪水暴漲，挾帶大量泥沙，黃水滾滾相當壯觀。

颱風夜買烤雞撞啤酒婦　騎士慘死

颱風夜買烤雞撞啤酒婦　騎士慘死

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

卡努緩步遠離！挾西南風4天轟大豪雨　「今才是南部降雨開端」　

卡努緩步遠離！挾西南風4天轟大豪雨　「今才是南部降雨開端」　

洪水灌進飯店　雨炸南投畫面曝

洪水灌進飯店　雨炸南投畫面曝

關鍵字：

卡努颱風颱風尾暴雨下雨

讀者迴響

熱門新聞

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

MAKIYO8男來追秀33E好身材

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

吳宗憲61歲親姊病逝！

資深女星「乳癌復發」輕生獲救！

母殺2子輕生！友人曝「發爐4天」路邊看到2小孩

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面