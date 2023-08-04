南韓1天內爆4起殺人預告！　隨機砍人「掀恐怖模仿潮」

▲南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站附近發生隨機攻擊事件，導致至少14人受傷，其中2人恐將腦死。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵盆唐線書峴站周遭3日傍晚發生隨機砍人事件，加上兇手犯案前開車撞人，一共造成14人受傷，其中有2人腦死可能性極大。然而在襲擊發生的1小時內，網路上就出現至少2起模仿犯的殺人預告。不僅如此，警方4日上午表示，又再度接獲2起殺人預告，目前已經加派警力前往各個預告現場，並透過網路IP位置抓捕恐嚇犯。

根據《韓聯社》報導，書峴站隨機砍人事件發生至今不到1天，網路上就出現至少4起的殺人預告。第1起殺人預告寫道，「8月4日星期五下午6時到10時，我會在梧里站附近砍人。反正我也不想活了，能殺多少人就殺多少人，最好連警察也殺了，在我死之前我要殺更多的人。」

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／路透）



嫌犯也提到，選擇梧里站的原因是前女友住在那附近，所以想要殺了前女友認識的人。目前該起殺人預告已在各個網路論壇流傳，警方接獲通報後隨即投入調查。

第2起殺人預告則是在3日晚間7時9分左右上傳，內容寫道，「我星期五要在書峴站砍20名韓男（指南韓男人，帶有貶意）。」京畿南部警察廳也在當天接獲數則相關通報。

警方表示，目前已在書峴站與梧里站加派警力與警察駐守巡查，以防止模仿行為出現。

警方4日再度透露，3日晚間7時又再度出現第3起殺人預告。預告中指出，「明天（4日）早上我要在蠶室站殺20個人。」當晚11時則出現第4起殺人預告稱，「明晚10時我要在漢堤站砍人。」

首爾警察廳網路犯罪搜查隊已接獲後2則殺人預告的通報，目前已展開調查，並透過IP尋找發文恐嚇者。與此同時也在蠶室站與漢堤站加派警力巡邏。