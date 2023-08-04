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南韓1天內爆4起殺人預告！　隨機砍人「掀恐怖模仿潮」

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

▲南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站附近發生隨機攻擊事件，導致至少14人受傷，其中2人恐將腦死。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵盆唐線書峴站周遭3日傍晚發生隨機砍人事件，加上兇手犯案前開車撞人，一共造成14人受傷，其中有2人腦死可能性極大。然而在襲擊發生的1小時內，網路上就出現至少2起模仿犯的殺人預告。不僅如此，警方4日上午表示，又再度接獲2起殺人預告，目前已經加派警力前往各個預告現場，並透過網路IP位置抓捕恐嚇犯。

根據《韓聯社》報導，書峴站隨機砍人事件發生至今不到1天，網路上就出現至少4起的殺人預告。第1起殺人預告寫道，「8月4日星期五下午6時到10時，我會在梧里站附近砍人。反正我也不想活了，能殺多少人就殺多少人，最好連警察也殺了，在我死之前我要殺更多的人。」

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／路透）

嫌犯也提到，選擇梧里站的原因是前女友住在那附近，所以想要殺了前女友認識的人。目前該起殺人預告已在各個網路論壇流傳，警方接獲通報後隨即投入調查。

第2起殺人預告則是在3日晚間7時9分左右上傳，內容寫道，「我星期五要在書峴站砍20名韓男（指南韓男人，帶有貶意）。」京畿南部警察廳也在當天接獲數則相關通報。

警方表示，目前已在書峴站與梧里站加派警力與警察駐守巡查，以防止模仿行為出現。

警方4日再度透露，3日晚間7時又再度出現第3起殺人預告。預告中指出，「明天（4日）早上我要在蠶室站殺20個人。」當晚11時則出現第4起殺人預告稱，「明晚10時我要在漢堤站砍人。」

首爾警察廳網路犯罪搜查隊已接獲後2則殺人預告的通報，目前已展開調查，並透過IP尋找發文恐嚇者。與此同時也在蠶室站與漢堤站加派警力巡邏。

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