快移車！北市紅黃線今早7時前需駛離　5區水門仍開放停車

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風卡努逐漸遠離，台北市政府提醒，停放於道路紅、黃線等法定禁止停車處所的車輛，請於今日（4日）上午7時前駛離，違反規定者將依法開罰並拖吊；而中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍開放停車。

▲5區水門周邊仍開放紅、黃線停車。（資料照／記者李毓康攝）

台北市政府表示，考量到卡努颱風已遠離，停放於台北市道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於8月4日上午7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定拖吊並處以罰鍰，同時停車格也恢復收費。

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另外，台北市政府工務局水利處表示，因為部分疏散門仍無法完全開啟，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍附條件開放停車，該區域路邊停車暫停收費。

開放停車範圍如下：

一、松山區：

1、濱江街（大佳國小以東）。

2、撫遠街（塔悠路至濱江街）。

3、塔悠路（民權東路至撫遠街）。

4、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區：

1、中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。

2、承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

3、重慶北路4段﹝中正路（不含）以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（不含東園街至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路（雙號側））】。

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。