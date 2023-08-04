　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快移車！北市紅黃線今早7時前需駛離　5區水門仍開放停車

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風卡努逐漸遠離，台北市政府提醒，停放於道路紅、黃線等法定禁止停車處所的車輛，請於今日（4日）上午7時前駛離，違反規定者將依法開罰並拖吊；而中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍開放停車。

▲▼因應軒嵐諾颱風來襲，北市3日上午10時河濱疏散門啟動「只出不進」管制措施，下午2時起關閉全市河川沿線疏散門及越堤坡道。（圖／記者李毓康攝）

▲5區水門周邊仍開放紅、黃線停車。（資料照／記者李毓康攝）

台北市政府表示，考量到卡努颱風已遠離，停放於台北市道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於8月4日上午7時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定拖吊並處以罰鍰，同時停車格也恢復收費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，台北市政府工務局水利處表示，因為部分疏散門仍無法完全開啟，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線仍附條件開放停車，該區域路邊停車暫停收費。

開放停車範圍如下：

一、松山區：

1、濱江街（大佳國小以東）。
2、撫遠街（塔悠路至濱江街）。
3、塔悠路（民權東路至撫遠街）。
4、三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區：

1、中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。
2、承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。
3、重慶北路4段﹝中正路（不含）以南及國道1號以北﹞以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（不含東園街至新3號疏散門（華中疏散門）、含萬大路488號至504號前道路（雙號側））】。

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。

ET快訊
停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5
「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難
老高「抄能力」影片被抓包！小茉口白也複製　網戰翻：尼克星哭哭
卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看
卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃
「AI指標股」緯創遭大股東宏碁出脫2707張　還有3.3萬張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

老高曾自曝姊弟戀！「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難

卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃

快移車！北市紅黃線今早7時前需駛離　5區水門仍開放停車

卡努北轉解陸警！北台風大、中南部暴雨　海警最快午後解除

百靈果字幕錯上「陳奕迅10歲就殺人」　Cheap笑虧：不排除提告

快訊／卡努颱風尾！大雷雨炸南投　「國家級警報」2連發

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

預防撞人、便宜不怕弄丟　日本人愛用透明傘４原因

「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

老高曾自曝姊弟戀！「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難

卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃

快移車！北市紅黃線今早7時前需駛離　5區水門仍開放停車

卡努北轉解陸警！北台風大、中南部暴雨　海警最快午後解除

百靈果字幕錯上「陳奕迅10歲就殺人」　Cheap笑虧：不排除提告

快訊／卡努颱風尾！大雷雨炸南投　「國家級警報」2連發

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

川普3度遭起訴出庭拒不認罪　稱自己被「迫害」

達方上半年每股賺1.33元　Q3鍵盤相關營收將成長

柯P演唱會後最新民調跌3%　吳子嘉點出關鍵「流失1族群」

「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

宏碁布局儲能產業　投資磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技3.9億

補教名師酒後猥褻「男同事」摸生殖器強咬　至少5人受害

老高曾自曝姊弟戀！「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

南韓隨機砍人　20多歲重傷女：媽媽，我以為我要死了

李玟火化骨灰還沒領回！　長眠地未定…二姊親回後事進度

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

屁孩吃藏壽司亂吐口水「連吐5盤」

卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」

卡努颱風尾！　專家示警：南部才要開始

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

更多熱門

相關新聞

卡努北轉解陸警！　海警最快午後解除

卡努北轉解陸警！　海警最快午後解除

中颱卡努解除陸警！目前中心在台北東北方海面、朝東北東移動，未來6-12小時將逐漸加速、強度也會減弱。不過預報員提醒，受到卡努颱風外圍環流影響，北部風大、東南部山區雨勢明顯。

快訊／大雷雨炸南投　「國家級警報」2連發

快訊／大雷雨炸南投　「國家級警報」2連發

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

關鍵字：

颱風卡努

讀者迴響

熱門新聞

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

MAKIYO8男來追秀33E好身材

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

世大運女選手「驚爆走後門」！體育部長認了：她沒比賽過

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

快訊／桃園人不孤單了！　北北基桃宣布明天「上班上課」

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

姓氏對中「這讀音」每人650元住飯店

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面