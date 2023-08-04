卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

▲卡努路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

中度颱風「卡努」北轉逐漸遠離，不過受到外圍環流影響，14縣市今天仍有豪大雨發生機率，部分縣市鄉鎮今天也停止上班上課，《東森新媒體ETtoday》為您整理。

北部地區

基隆市 今天照常上班、照常上課。

臺北市 今天照常上班、照常上課。

新北市 今天照常上班、照常上課。

桃園市 今天照常上班、照常上課。

新竹市 尚未列入警戒區。

新竹縣 尚未列入警戒區。

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中部地區

苗栗縣 尚未列入警戒區。

臺中市 尚未列入警戒區。

彰化縣 尚未列入警戒區。

雲林縣 尚未列入警戒區。

南投縣 尚未列入警戒區。

南部地區

嘉義市 尚未列入警戒區。

嘉義縣 尚未列入警戒區。

阿里山鄉:今天停止上班、停止上課。

臺南市 尚未列入警戒區。

高雄市 尚未列入警戒區。

高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區:今天停止上班、停止上課。

屏東縣 尚未列入警戒區。

東部地區

宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。

花蓮縣 尚未列入警戒區。

臺東縣 尚未列入警戒區。

綠島鄉:今天停止上班、停止上課。

蘭嶼鄉:今天停止上班、停止上課。

外島地區

澎湖縣 尚未列入警戒區。

連江縣 尚未列入警戒區。

金門縣 尚未列入警戒區。