卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

▲卡努路徑圖。（圖／中央氣象局）
記者葉國吏／綜合報導
中度颱風「卡努」北轉逐漸遠離，不過受到外圍環流影響，14縣市今天仍有豪大雨發生機率，部分縣市鄉鎮今天也停止上班上課，《東森新媒體ETtoday》為您整理。
北部地區
基隆市 今天照常上班、照常上課。
臺北市 今天照常上班、照常上課。
新北市 今天照常上班、照常上課。
桃園市 今天照常上班、照常上課。
新竹市 尚未列入警戒區。
新竹縣 尚未列入警戒區。
中部地區
苗栗縣 尚未列入警戒區。
臺中市 尚未列入警戒區。
彰化縣 尚未列入警戒區。
雲林縣 尚未列入警戒區。
南投縣 尚未列入警戒區。
南部地區
嘉義市 尚未列入警戒區。
嘉義縣 尚未列入警戒區。
阿里山鄉:今天停止上班、停止上課。
臺南市 尚未列入警戒區。
高雄市 尚未列入警戒區。
高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區:今天停止上班、停止上課。
屏東縣 尚未列入警戒區。
東部地區
宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。
花蓮縣 尚未列入警戒區。
臺東縣 尚未列入警戒區。
綠島鄉:今天停止上班、停止上課。
蘭嶼鄉:今天停止上班、停止上課。
外島地區
澎湖縣 尚未列入警戒區。
連江縣 尚未列入警戒區。
金門縣 尚未列入警戒區。
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