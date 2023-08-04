　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

▲▼卡努路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲卡努路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

中度颱風「卡努」北轉逐漸遠離，不過受到外圍環流影響，14縣市今天仍有豪大雨發生機率，部分縣市鄉鎮今天也停止上班上課，《東森新媒體ETtoday》為您整理。

北部地區
基隆市 今天照常上班、照常上課。
臺北市 今天照常上班、照常上課。
新北市 今天照常上班、照常上課。
桃園市 今天照常上班、照常上課。
新竹市 尚未列入警戒區。
新竹縣 尚未列入警戒區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中部地區
苗栗縣 尚未列入警戒區。
臺中市 尚未列入警戒區。
彰化縣 尚未列入警戒區。
雲林縣 尚未列入警戒區。
南投縣 尚未列入警戒區。

南部地區
嘉義市 尚未列入警戒區。
嘉義縣 尚未列入警戒區。
阿里山鄉:今天停止上班、停止上課。
臺南市 尚未列入警戒區。
高雄市 尚未列入警戒區。
高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區:今天停止上班、停止上課。
屏東縣 尚未列入警戒區。

東部地區
宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。
花蓮縣 尚未列入警戒區。
臺東縣 尚未列入警戒區。
綠島鄉:今天停止上班、停止上課。
蘭嶼鄉:今天停止上班、停止上課。

外島地區
澎湖縣 尚未列入警戒區。
連江縣 尚未列入警戒區。
金門縣 尚未列入警戒區。

 
ET快訊
停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5
「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難
老高「抄能力」影片被抓包！小茉口白也複製　網戰翻：尼克星哭哭
卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看
卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃
「AI指標股」緯創遭大股東宏碁出脫2707張　還有3.3萬張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

老高曾自曝姊弟戀！「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難

卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃

快移車！北市紅黃線今早7時前需駛離　5區水門仍開放停車

卡努北轉解陸警！北台風大、中南部暴雨　海警最快午後解除

百靈果字幕錯上「陳奕迅10歲就殺人」　Cheap笑虧：不排除提告

快訊／卡努颱風尾！大雷雨炸南投　「國家級警報」2連發

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

預防撞人、便宜不怕弄丟　日本人愛用透明傘４原因

「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

老高曾自曝姊弟戀！「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難

卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃

快移車！北市紅黃線今早7時前需駛離　5區水門仍開放停車

卡努北轉解陸警！北台風大、中南部暴雨　海警最快午後解除

百靈果字幕錯上「陳奕迅10歲就殺人」　Cheap笑虧：不排除提告

快訊／卡努颱風尾！大雷雨炸南投　「國家級警報」2連發

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

達方上半年每股賺1.33元　Q3鍵盤相關營收將成長

柯P演唱會後最新民調跌3%　吳子嘉點出關鍵「流失1族群」

「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

宏碁布局儲能產業　投資磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技3.9億

補教名師酒後猥褻「男同事」摸生殖器強咬　至少5人受害

老高曾自曝姊弟戀！「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

卡努「擺爛」滯留一夜　專家一張圖揭原因：緩慢轉彎中

南韓隨機砍人　20多歲重傷女：媽媽，我以為我要死了

李玟火化骨灰還沒領回！　長眠地未定…二姊親回後事進度

「大眼卡努」快不行了！天氣粉專：上下在搶　當個颱風好難

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

生活熱門新聞

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

屁孩吃藏壽司亂吐口水「連吐5盤」

卡努北轉1鄉5區今停班課　全台颱風假一次看

再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」

卡努颱風尾！　專家示警：南部才要開始

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

更多熱門

相關新聞

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

中度颱風「卡努」自3日下午3點起滯留打轉近8小時，今晚明晨最靠近台灣，風雨也最為劇烈。不過，由於環境不利發展，卡努強度減弱，最快4日凌晨到清晨解除陸上颱風警報，海警則要到4日下半天才有機會脫離。值得注意的是，受西南風影響，中南部降雨明顯，尤其山區要慎防局部大豪雨。

沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位回台

沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位回台

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

關鍵字：

卡努

讀者迴響

熱門新聞

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

MAKIYO8男來追秀33E好身材

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

世大運女選手「驚爆走後門」！體育部長認了：她沒比賽過

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

快訊／桃園人不孤單了！　北北基桃宣布明天「上班上課」

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

姓氏對中「這讀音」每人650元住飯店

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面