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卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

▲▼海端鄉南橫台20線155K今(27)日發生邊坡落石。（圖／楊漢聲翻攝）

▲卡努颱風進逼，部分公路預警性封閉。（示意圖／楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風來襲，颱風中心滯留打轉，目前在台北東北方海面，暴風圈已進入台灣北部近海及東北部近海。公路總局今(3日)深夜宣布，台8縣中橫公路、台20線南橫公路等9處路段預警性封閉，部分路段將視風雨情況開放通行。

公路總局表示，截至今(3)日晚間22時止，有9處公路預警性封閉，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

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預警封閉路段

(1). 台中市和平區台8線74K+500~80K+000(新佳陽到梨山)，3日19時實施預警性道路封閉，視風雨情況開放通行。
(2). 南投縣仁愛鄉台8線85K~110K(梨山到大禹嶺)，3日19時實施預警性道路封閉，視風雨情況開放通行。
(3). 南投縣仁愛鄉台14線84K~92K(春陽至廬山)，3日21時實施預警性道路封閉，視風雨情況開放通行。
(4). 南投縣仁愛鄉台14線94K~99K(廬山至屯原)，3日19時實施預警性道路封閉，視風雨情況開放通行。
(5). 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉台14甲線18K~41K+533(翠峰至大禹嶺)，3日19時實施預警性道路封閉，視風雨情況開放通行。
(6). 高雄市桃源區台20線93k~98k+700(勤和至復興)，3日20時實施預警性封閉，預計04日17時開放通行。
(7). 高雄市桃源區台20臨105線0K~37K(梅山口至埡口)，4日07時實施預警性封閉，預計06日17時開放通行。
(8). 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山)，3日22時實施預警性封閉，預計04日06時開放通行。
(9). 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔)，3日20時實施預警性封閉，預計04日17時開放通行。

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