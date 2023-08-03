「有人娶就好！」大齡女急找對象嫁了　卻換更慘下場：自由更快樂

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

許多男女到了適婚年齡會被長輩催婚，有時也會因為單身感到孤單，但不要隨便找對象就結婚。一名大齡女子透露，先前因為覺得寂寞而急著找對象，抱著「有人娶就嫁」的心態結婚，結果卻換得更慘的下場，呼籲「就算大齡還沒嫁，也不要為了急而嫁」，因為自由的人生更快樂。文章曝光後掀起討論。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，先前大齡單身時獨自住在外面，都覺得很孤單，吃飯、睡覺、看病都是自己一個人，所以很急著找對象。因為她的外型不出色，所以心想有人娶就好，沒想到卻換來更慘的結果。

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原PO透露，老公雖然沒有不良嗜好也很孝順，但因為沒有經濟基礎，沒辦法搬出去住。她多年來住在男方家，完全不受尊重，長輩對她講話都像在叫傭人，都覺得媳婦幫夫家做事是應該的，就連孩子罹患罕見疾病，醫藥費也要靠她單身時存下來的錢，「如果不是靠以前存的老本，真的早就GG」。

她現在偶爾回想起過去的單身生活，常常在想「是不是一個人還比較好？」雖然現在有一個貼心又黏人的孩子，只要她想出去散心，老公也會開車載她去兜風，且都會先低頭道歉，心想婚姻真的有苦也有甜。可是她還是想用自身經驗奉勸單身女孩，「就算大齡還沒嫁也不要為了急而嫁，結婚不一定比單身好！！！單身雖然孤單沒錯，但自由的人生真的比較快樂」。

不少人看到後紛紛表示，「真的！千萬不要為了想結婚而結婚，嫁錯人不如單身好」、「硬起來就對了，在婆家不要自己奴不停」、「結婚可以，但千萬別住在婆家，寄人籬下還要看人臉色的日子，真的太累了」、「人生就是這樣，沒結婚就想結婚，結婚後悔了，想跳出來又不容易」，還有網友分享「跟男友沒打算結婚，有共同興趣愛好跟生活目標，但有各自財產跟保有各自生活空間，什麼婆媳問題都不用管，超爽」。