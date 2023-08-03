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美加州7-11店員「棒打劫匪」　連續技狂揮25下！歹徒趴地求饒

▲▼加州7-11店員拿棍子狂毆強盜犯。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

▲美國加州7-11店員拿棍子狂毆搶劫犯。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

記者張寧倢／綜合報導

美國加州一家7-11便利商店日前遭到洗劫，一名男子推著帶輪子的大型垃圾桶入店，將架上陳列的菸類商品搜刮丟進桶內。然而，店員無懼男子持有利器，趁他靠近牆邊時，一把將男子撂倒，另一名店員則拿棍棒猛擊他至少25下。犯案男子一邊痛得哀嚎、一邊求饒。

根據紐約郵報報導，IG用戶@ yo_folkers發布了現場影片，其中可見一名男子頭戴藍色面罩，推著一個20加侖的垃圾桶走進加州史塔克頓市（Stockton）的一家7-11超商，並且直接闖進收銀台後方，用手抓起一把又一把的菸類製品，包含香菸、雪茄和電子煙等，丟進垃圾桶裡，褲子口袋裡似乎還藏有一把利器。鏡頭外的超商店員正在懇求他不要這麼做。

拍攝這段影片的旁觀者則建議，「就讓他去吧」，他認為員工無法阻止這種搶劫，反而可能因此受傷，只能請警察來處理。他指的是近期在美國發生的一連串入店竊盜案，犯人明目張膽地洗劫貨架上的商品，並帶著贓物離開。然而，這家超商的店員並不打算放過偷香菸的男子。

▲▼加州7-11店員拿棍子狂毆強盜犯。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

▲男子將各類菸品裝進垃圾桶裡準備帶走。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

影片中可見，劫匪走出收銀區後靠近牆邊，一名男店員見狀趁機將他撂倒在地，另一名男店員拿著類似掃帚的長棍「參戰」，不斷對著男子下半身揮舞暴擊，前後至少狠狠地打了他23下，負責壓制店員也朝著他的背部打了一拳。劫匪躺在地上，雙腳痛苦掙扎，一邊求饒說，「好了、好了！是的我受夠了，我要走了。」

▲▼加州7-11店員拿棍子狂毆強盜犯。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

▲兩名7-11店員合力制伏歹徒。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

拍攝影片的人還幫忙勸說，讓店員放開這名劫匪，「別再打了，別再打了！」結果男店員又補了他2棍。在其他段影片中，超商店員們考慮報警抓人，但最終還是願意放他一馬，讓他空手而回。此時，劫匪又宣稱自己被打到太痛了，沒辦法自己走出去，想要喝一杯汽水。拍攝者揭穿他的苦肉計，也要求他趕緊離開。據報導，當地警方尚未接獲相關搶劫案件。

▲▼加州3名女子推著垃圾桶到7-11搶劫。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

▲另外幾名女子也推著同樣的垃圾桶到7-11搶劫。（圖／翻攝自IG／yo_folkers）

此外，同一個IG帳號稍早又上傳了一段影片，內容是另外3到4名女子，推著同樣的大垃圾桶洗劫7-11超商，過程中不斷發出笑鬧聲，說要來拿糖果，最後裝了滿滿一桶的商品後才離開。誇張行徑讓拍攝者忍不住出言勸阻她們，更驚訝地直呼，「這是怎麼回事？」、「她們在幹嘛？」、「她們瘋掉了」。

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