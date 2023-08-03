花1000元「抽中1.8億豪宅」　英國奶奶決定賣掉：錢留給孩子

▲英國74歲奶奶瓊史密斯抽中價值450萬英鎊的豪宅後，決定出售。（圖／翻攝自房仲網）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名奶奶今年5月花費25英鎊（約新台幣1000元）參加房屋抽獎活動，沒想到幸運抽中大獎，獲得價值450萬英鎊（約新台幣1.8億元）的豪華三層樓住宅。如今時隔3個月，她決定出售這棟房子。

綜合每日郵報、GB News等報導，74歲奶奶瓊史密斯（June Smith）當初參加的是「奧馬茲百萬英鎊房屋抽獎活動」，幸運贏得康瓦耳郡一棟豪宅。這棟豪宅內有一個主客廳，可透過落地窗欣賞美景，還有廚房、餐廳等，在花園盡頭還有一間瑜珈室。

豪宅要拿來自住、出租或是賣掉，全由瓊史密斯做決定。依據當地房仲業者估計，在假期旺季期間，每周收入上看1.4萬英鎊（約新台幣56萬元）。瓊史密斯起初透露將入住豪宅，非常喜歡這棟房子，想要好好享受豪宅內的瑜珈室。

如今時隔3個月，她決定把豪宅出售，在房地產官網已能找到相關資訊，售價為450萬英鎊。價格與她當初贏得這棟豪宅時的估價相同。

瓊史密斯說，「抽中這棟豪宅是一種不可思議的經歷，到現在還是不敢相信這發生在我身上，我知道這將改變我全家人的生活，這也是我決定賣掉它的原因，想用這筆錢幫助我所有的孩子與孫子們翻開人生新篇章。」