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中南部也要防豪大雨！高雄「旗津風箏節」2度取消　活動順延辦理

▲▼2023旗津風箏節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲周末將登場的2023旗津風箏節，因氣候順延辦理。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

卡努颱風暴風圈預計今(3日)下午將觸陸，颱風帶動西南季風也增強，中南部可能伴有大雨。考量活動安全性，高雄市觀光局宣布，原定這周末(5、6日)舉辦的「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園」確定取消，將順延至8月12、13日及08月19-20日辦理。

旗津風箏節白天有主題風箏展演，週六晚上還加碼夜光風箏、週日晚上有酷炫的火舞表演，為了讓小朋友開心消暑，更祭出大型戲水氣墊及遊樂設施，有直徑26公尺大的巨無霸戲水池、65米長的城市滑水道，小小朋友也有手搖船水池及陸地上的旋轉木馬、旋轉熱氣球能玩，活動通通都免費。

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▲▼2023旗津風箏節。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津風箏節有氣墊水樂園，活動通通免費。（圖／記者許宥孺翻攝）

上周活動因颱風攪局，已順延至這週辦理，不過本周又受到卡努颱風、西南氣流影響，週末中南部氣候不穩定，恐有大雨或豪雨。高雄市觀光局宣布，考量活動難以執行及民眾安全，原訂8月5、6日舉辦的「2023旗津風箏節暨氣墊水樂園」確定取消，將順延至8月12、13日及08月19、20日辦理，提醒民眾多加留意。

▲受颱風和西南氣流影響，旗津風箏節順延下周、下下周辦理。（圖／高雄市觀光局提供）

▲受颱風和西南氣流影響，旗津風箏節順延下周、下下周辦理。（圖／高雄市觀光局提供）

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