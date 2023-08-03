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卡努掃過北部又轉彎「路徑太奇葩」！　遠離台灣時間曝光

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

▲吳聖宇驚呼「卡努路徑太奇葩」。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

記者朱祖儀／綜合報導

卡努颱風今明（3日、4日）兩天最接近台灣，越晚風雨越大，預估將在下午觸陸，從颱風路徑預測圖來看，卡努從靠近台灣之後，在今晚至周五期間受到副熱帶高壓導引，出現迴轉的狀況，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇看到這情形，驚呼「夏天颱風走這路徑真的太奇葩！」

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今早卡努颱風在台北東北東方300多公里的海面上，緩慢地朝西北西前進，預測今白天起至明日上半天將是颱風離台灣最近的一天。但今晚至明日由於颱風逐漸受南側的副熱帶高壓導引，將會開始出現的迴轉朝東北方緩慢移動的趨勢，周末更是會加速往東北方遠離朝日本前進。

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吳聖宇也在臉書貼出卡努颱風的路徑圖，表示暴風圈邊緣將在3日午後接觸北海岸、東北角，颱風中心將在3日晚上到4日清晨最接近，暴風圈邊緣將涵蓋新北、基隆、台北、宜蘭等地。

不過卡努颱風靠近台灣後，受到副熱帶高壓導引，又突然大轉彎遠離，往日本方向前進，讓吳聖宇看到後，不禁驚呼「夏天颱風走這路徑真的太奇葩」。但也因為如此，吳聖宇指出，4日中午前卡努有機會脫離陸地，並解除陸上颱風警報，海上警報則要等到傍晚或入夜。

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