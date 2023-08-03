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卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風卡努持續逼進台灣，都還沒離開。氣象專家賈新興表示，下周三、下周四西太平洋有另一個颱風生成的機率，目前來看應該是跑去日本東方外海。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第7號颱風「蘭恩」（Lan，美國提供，風暴之意）。

▼卡努持續接近中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

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賈新興說，周五受卡努颱風外圍環流影響，台東有火燒風發生機率，新竹苗栗以南有陣雨，桃園以北及花東有零星短暫雨，中部及南部有局部較大雨勢發生機率；周六至下周三環境吹西南風，周六、周日新竹以南有陣雨，宜花午後有零星短暫陣雨，其中周六台中以南有局部較大雨勢機率。

賈新興指出，下周一至下周五嘉義以南沿海清晨有零星短暫雨，台中以南及宜花午後有局部短暫陣雨；其中下周三、下周四西太平洋可能有另一個颱風生成的機率，目前來看應該是跑去日本東方外海。

▼賈新興說，下周三、下周四西太平洋可能有另一個颱風（紅圈處）生成機率。（點圖可放大／翻攝賈新興YouTube）

（圖／翻攝賈新興YouTube）

中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，提醒今日卡努及其外圍環流影響，基隆北海岸、中部以北及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生的機率，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則是零星短暫陣雨。

氣象局表示，卡努目前中心在台北東北東方海面，向西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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