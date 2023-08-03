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怨小模級女友太窮！他自爆「白富美倒追」 ：想換了...網狂酸

很多情侶、夫妻為了不想為了多出錢有吃虧感，面對金錢消費會採取「AA制」。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO表示，跟女友約會都被要求「AA制」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

很多情侶、夫妻不想為了多出錢有吃虧感，面對金錢消費會採取「AA制」，看似一人一半、誰也不欠誰，卻也不時成為分手導火線。一名男網友抱怨，雖然女友外型亮眼，是小模等級，但2人平時出門都要AA，剛好最近遇上一名富家女主動追求，「現在的女友對我也蠻好的，但那些好是比不過幾億元的」。

原PO在網路論壇Dcard發文，表示「女友長相是小模等級，但這種等級的我也交了好幾個。交往也一年多了，X也X膩了，跟他出門約會還要AA。最近認識一位富家女，說她蠻喜歡我的，約會吃飯也都她出，她開的車還不是BBA那種低階品牌，都是Bentley、Rolls Royce，家裡也有企業。」

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男網友表示，「雖然現在的女友對我也蠻好的，但那些好是比不過幾億元的。我是不是該把女友換了？畢竟人生只有一次。」

小模級女友約會AA…他嫌窮喊分手：X膩了　自爆「富家女倒追」被酸翻

▲PO怨小模級女友太窮，想轉身「白富美」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「富家女玩一玩也把你丟了」、「人家是幾億身家富家女，你又算是什麼東西」、「快換，想看你被甩」、「人家還願意跟你AA，你就應該感恩了吧」。

另外，不少人狂酸「夢裡什麼都有」、「不要浪費人生幻想的時間」、「可悲台男的幻想文」、「記得順便把腦也換一換」、「你作的夢都可以編短劇了」；也有人認真建議，「如果有機會就把握啊。其實這個年代男女想攀就攀啊。而且雖然你女友窮，但可能你也非富吧，不然就不用煩惱了。你去找富家女，給人家小模一個機會去找富二代啊」。

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