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中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　合推「媒體識讀」分辨假訊息

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電 推廣「媒體識讀」分辨假訊息。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電，推廣「媒體識讀」分辨假訊息。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆商工航電科和中嘉寬頻｜吉隆長期進行產學合作計畫，利用暑假期間將本次媒體識讀課程的三大重點「事實查證、媒體識讀、新聞製作」，培養學生迎接AI新時代，人手一機的情況下，用最聰明的方法，辨別真假訊息，防詐騙從我做起。中嘉寬頻｜吉隆總經理李宇表示，靠著對議題關注的熱情，貼近土地的在地觀點作報導，公民新聞貼近在地、具草根性，所關注的議題也更多元豐富。

多年來，基隆市政府與中嘉寬頻｜吉隆在基隆市公用頻道一直致力於媒體近用的推廣，從「美麗基隆」的影音比賽，到結合公用頻道的基本媒體素養，目的就是希望從校園出發，讓大眾都能有基本的媒體識讀力並正確使用媒體，辨別真假訊息。這項媒體識讀課程，讓學子從思考批判的角度，對新聞進行分析與表達之外，並進一步使學子轉換為「媒體產製」的主體，站在媒體的位置思考新聞內容的本質。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電 推廣「媒體識讀」分辨假訊息。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲體識讀課程三大重點「事實查證、媒體識讀、新聞製作」。

中嘉寬頻｜吉隆集團總經理李宇屏表示，本次媒體識讀課程由基商校園出發，從7月28日的媒體識讀開始，未來將再進階到公民記者的媒體產製。邀請課程講師，都是在學界、業界都有豐富的學術涵養與實務經驗，本梯次講師為洪馬克導演，透過課程使學員能在現今假新聞充斥的社會能夠辨明真實性，現場也同步搭配手機進行拍攝實務，以充足的鏡頭語言與新聞素養關注在地議題或是發揮對社會的關懷。

基隆商工實習主任黃仲銘表示，學生人手一機下，隨時記錄著生活中所發生的一切，希望學生從媒體識讀的課程中，學習到思辨、判讀、解決問題的能力。甚至進階到跨領域結合自身專業的媒體產製，相信對學生的媒體資訊判讀與正確使用媒體有一定的助益。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電 推廣「媒體識讀」分辨假訊息。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生從媒體識讀的課程中，學習到思辨、判讀、解決問題的能力。

李宇屏說，之前已有部分學生嘗試進行公民記者的媒體產製，靠著對議題關注的熱情，貼近土地的在地觀點作報導，公民新聞貼近在地、具草根性，所關注的議題也更多元豐富，接地氣的報導能量讓主流媒體也不敢小覷，而在地長期所累積的影音資料也將會是臺灣重要的文史資料庫以及珍貴的在地瑰寶，感謝基隆商工能夠與中嘉寬頻合作，發揮產學合作力量，善盡企業社會責任，一起紀錄基隆在地的美好。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電 推廣「媒體識讀」分辨假訊息。（圖／記者郭世賢翻攝）

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