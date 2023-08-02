禁捕開始第2天！彰化2魚販賣28隻抱卵母蟹　恐挨罰30萬

記者唐詠絮／彰化報導

蟳蟹類重要繁殖期將至，為了讓蟳蟹類資源得永續利用，漁業署規定每年8月1日至12月31日禁止捕捉抱卵母蟹，沒想到，禁捕的第2天，就有民眾在彰化縣一處傳統市場，發現有2攤商販售共28隻抱卵母蟹，報請縣府稽查。雖然攤商堅持「真的不知道不能賣」，但仍遭開單取締，並禁止販售，恐處3萬元以上、15萬元以下罰款。

▲彰化傳統市場販售抱卵母蟹。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化傳統市場販售抱卵母蟹。

依據漁業署「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，每年8月1日至12月31日，禁止漁船捕撈鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳及旭蟹的抱卵母蟹（俗稱開花母蟹）。

今天上午華成市場內，有2魚攤清晨先在埔心漁市場批發漁獲，一隻隻肥美的花蟹，裝在保麗龍箱內販售，由於禁售「抱卵母蟹」於8月1日上路，隨即被盯上，報請稽查人員到場，但攤商也大感訝異，對於母螃蟹不能賣，魚販則表示對規定並不清楚。

縣府農業處表示，為避免漁船規避管制措施，將抱卵母蟹腹甲切去，也禁止漁船卸下或持有無腹甲的蟳蟹。此外更呼籲漁民、攤商及餐廳，勿販售或以販售為目的而陳列及展示未達採捕標準的小螃蟹，或是禁捕期間的抱卵母蟹，違反禁捕規定及禁販售規定者將依《漁業法》法第65條第6款規定，裁罰3萬到15萬元。