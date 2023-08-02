隆成「漫畫巨胸」…越長越大近況超驚人！　她痛苦求診醫都看傻

▲她20年前隆乳近況超慘。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女子大美（化名）曾擁有漫畫「娜美」那樣的巨乳、豐臀及蜂腰身材，多年來引以為傲，不過近幾年卻成了她的痛苦源泉，乳房越來越大，手感越來越軟，像個大水球，局部還能摸到一個腫塊。前幾天，躺在浙大二院手術台上的大美後悔不已，如果當初沒有做那台隆乳手術就好了……。

據《潮新聞》報導，近日，浙大二院接診了一名患者大美，今年45歲，20年前，為了擁有夢寐以求的「漫畫胸」，她於一家不知名的機構做了隆乳手術，注射的是當年風靡一時，俗稱「人工脂肪」的奧美定。

然而隨著年齡的增長，大美開始出現身材焦慮，乳房漸大，內衣漸小，常常讓她「不堪重負」。她苦惱，「以前是完美的C杯，現在變成了軟塌塌的E杯，就像掛了兩個大水球，走路都難受。」

更讓大美焦慮的是，前些日子，她摸到一個腫塊，想到自己確實步入了乳腺癌的高發年齡，她馬上前往醫院求診。

檢查顯示，大美的乳腺腫塊性質不明，囊性積液充滿整個乳房腺體。醫生建議她盡快手術。

手術中，醫生打開大美的乳房，只見正常腺體中充滿了「炒雞蛋樣」填充物和「米湯樣」填充物，界限不清，且有慢性炎症滲出。醫生表示，「整個乳房就像一個巨大的污水球。」

醫生提醒，注射過奧美定要儘早取出，另外進行乳腺檢查時千萬不要和醫生隱瞞隆乳史，以免影響醫生對乳房病變的診斷。