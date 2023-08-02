噴1600朝聖「芭比變裝派對」卻怒了　她全程傻眼：社團成發？

▲原PO吐槽，開場舞很像社團表演。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

電影《Barbie芭比》上映後席捲全球票房，影城也趁勢推出「粉紅芭比扮裝派對」，讓影迷們共襄盛舉。一名女網友火速揪好友參加，然而現場活動卻讓她大失所望，吐槽1600元的票價竟換來社團表演。

女網友在Dcard提到，當初在影城網站看到超華麗海報，於是立刻揪姊妹參加，「因為我跟朋友都想要車子，各買了單人票1600元，看了時間表，超期待芭比&肯尼華麗舞蹈開場秀，結果...台上的人跳得不錯，但我以為在看學生社團成發？」

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她接著表示，工作人員跳完一首歌後，就有5人到觀眾席丟兩包糖果，最後他們自己拍了照便結束這一趴，「跟我想像的完全不一樣！芭比、肯尼應該要由外國人來演出，或是舞台上都要佔滿人，才有派對的氛圍啊，又或者可教大家簡單的芭比舞蹈，而且台下裝扮的都比上面表演人的服裝還精緻。」

▲花了1600元卻相當失望。（圖／翻攝自Dcard）

原PO直言，影廳內大約有200人，就這樣看5個人跳很尷尬的舞，「這樣真的很爛耶！票那麼貴卻端上來這種表演，只想賺錢完全不用心，以後真的不會相信這種活動了！期待落空一肚子火，好險之後看芭比電影，讓我又開心了起來。」

對此，網友們紛紛回應，「600塊可能勉強接受，1600會氣到想打電話罵人」、「這看起來跟社團熱舞一樣，可能還更差」、「芭比好歹有戴假髮，肯尼為什麼那麼隨便？」「看起來像帶動唱」、「比我大一宿營早操還尬」、「笑死...超好笑」、「好尷尬的表演跟道具」。

不過也有人緩頰，「1600還好吧？之前單買車子套餐就1499了，我才不信大家都是為了看表演去的吧？如果你看一般的泰坦廳370+套餐1499，也沒有閃卡跟另外的海報，如果是專門來看表演的我無話可說。」