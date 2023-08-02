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趕上《芭比》熱潮？傳最新Apple Watch將推「粉紅色」

▲傳Apple Watch將推粉色選項。（圖／MacRumors）

▲傳Apple Watch將推粉色選項。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

《芭比》成為熱門話題，也引發時尚流行，蘋果似乎也將推出粉色單品？根據爆料客 ShrimpApplePro 分享的訊息，即將推出的 Apple Watch Series 9 將採用與 Series 8 相同的設計，有 41 mm 與 45 mm 錶殼尺寸，但鋁製型號將推出粉紅色選擇 。

ShrimpApplePro 表示，粉色將成為 Series 9 的第五種顏色選擇，除了現有的午夜色、星光色、銀色和紅色之外。蘋果已經為其他一些產品提供粉色選擇，例如最新的 iPad Air、iPad mini、iPad 和 iMac，據傳 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 也有粉色可供選擇。

而不銹鋼材質的 Apple Watch Series 9 型號，據說顏色選項仍然是金色、銀色和石墨色。預計 Apple Watch Series 9 型號將配備新晶片，彭博社的 Mark Gurman 此前表示，該晶片將基於iPhone 13 型號中首次使用的A15 晶片製造，將會提高性能表現。

蘋果預計將於 9 月推出 Apple Watch Series 9、iPhone 15 系列和第二代 Apple Watch Ultra。爆料也指出，與 Series 8 型號相比，Series 9 型號的包裝盒較小，因為蘋果希望減少產品包裝對環境的影響。

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