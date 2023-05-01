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Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

▲蘋果、Apple。（圖／路透）

▲Apple Watch史上最大變化來了。（資料照／路透）

記者陳依旻／台北報導

蘋果今年正在為Apple Watch準備一些重大變化。根據彭博社的一份新報告，watch OS 10將包括對用戶介面提供史上最重大更改，並將重點放在引入iPhone桌面的「智慧型堆疊小工具」上，用起來也會更像iPhone。

彭博社資深記者古爾曼（Mark Gurman）在其最新一期出色的Power On通訊中。古爾曼此前曾強調，watchOS 10今年將包括「顯著變化」，報導指出，watchOS 10將包括對小工具的支持，作為Apple Watch介面的「核心部分」。古爾曼將新設計描述為「讓人聯想到Siri錶盤」，類似於「小部件堆疊」 這是目前 iPhone 和 iPad 上可用的功能。

古爾曼認為，這項計劃是讓使用者滾動流覽一系列不同的小工具，主要用於活動跟蹤、天氣預報、即時股票行情資訊、日曆約會等，消費者不必啟動應用程式就能看到資訊，他解釋，新介面將作為任何錶盤的疊加層。

《彭博社》分析，此舉或許代表，蘋果終於承認 Apple Watch 的程式體驗並無法帶來與 iPhone 相似的感受，因此改以小工具協助用戶查看資訊。

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