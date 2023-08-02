EMU3000型火車替換台東5列次普悠瑪　每列新增153個座位數

▲立委劉櫂豪爭取南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車替換為EMU3000型新車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台鐵局採購EMU3000型火車陸續逐批交車，近期內已完成3個編組交車驗車程序預計9月1日起投入營運，立委劉櫂豪特別爭取南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車替換為EMU3000型新車，EMU3000型10節車廂座位數共538個，替換後每列次可增加153個座位數，增加座位數提高運能並提升服務品質。

劉櫂豪說明，台鐵新投入營運的EMU3000型列車將替換5列次原本普悠瑪列車，分別是逢週日行駛的310車次（11：55台東-14：20新左營）、443車次（15：12新左營-17：51台東-22：25台北），以及逢週六行駛的302車次（05：32台東-07：55新左營）、305車次（08：32新左營-11：00台東），及逢週五行駛的484車次（15：57彰化-18：51台北-23：15台東）。劉櫂豪指出，上述車次原以普悠瑪號行駛，而普悠瑪號座位數385個，EMU3000型10節車廂座位數共538個，替換後每列次可增加153個座位數，可以增加運能並提升服務品質，台鐵局將於9月1日起正式投入營運。

劉櫂豪指出，台鐵新採購的EMU3000型列車，許多民眾對於新購車輛的明亮、穩定以及設計充電設施、行李空間等都感到非常滿意，但是新車營運至今，也有許多鄉親一再反映，新車的座椅傾斜角度不足，影響搭乘舒適度，且缺乏放水杯的置物架，常常飲料打翻，洗手間的水龍頭出水量不夠等問題，會持續督促台鐵局陸續改善，以期能提供旅客更好的服務品質。