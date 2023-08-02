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鳳梨釋迦可輸大陸！台東縣府開設品質認證輔導課程

▲台東縣政府與國立台東大學合作舉辦5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府與國立台東大學合作舉辦5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

中國大陸6月20日同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦可輸陸，為讓包裝廠業者符合品質管理規範，台東縣政府與國立台東大學合作舉辦5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，2日首場台東大學校長曾耀銘特別蒞臨為參加業者打氣，縣長饒慶鈴也呼籲尚未報名的包裝廠品保人員與清潔人員儘速報名參加輔導課程，報名網址(https://www.sugerapple.net/)。

縣長饒慶鈴強調日前陸方公布開放的3家包裝廠、25間果園，是台東縣政府與國立台東大學自111年9月合作進行「台東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫」所輔導的3家試驗包裝廠，而25間果園則為與此3家試驗包裝廠配合、且具有產銷履歷驗證的農民。現在實驗示範點既已獲陸方同意，期盼台東縣內43家包裝廠業者按照「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管理規範」落實品質管理，複製3家實驗示範點成功模式，於8月完成包裝廠人員培訓課程，9月輔導包裝廠辦理註冊作業，共同提高供貨量能。

▲台東縣政府與國立台東大學合作舉辦5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

曾耀銘提到，學校過去在台東做了許多產學合作，但都不及這次與縣府合作的鳳梨釋迦品質管理規範，如此貼近農產業並實質幫助農民，按規範操作，實驗結果顯示有害生物清除率能達到99%以上，符合陸方品質標準，相信若能通過世界前幾大市場的品質要求，未來鳳梨釋迦能有更多海外通路。

農業處長許家豪指出，凡參與此次輔導課程包裝廠業者，縣府都會協助後續包裝廠註冊作業，日前對岸公布的3家包裝廠因為屬試驗性質，合作農民較少，同步需再註冊，擴充登錄果園數量，農民只需儘快申請產銷履歷並將果園登錄於已受訓的包裝廠業者，不必侷限於3家通過註冊的業者。

「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」受杜蘇芮颱風停班停課影響，第一場次由原7月27日延期至8月2日，受訓名額110人已全數額滿，3日第2場已有61人報名，後續場次課程分別於8月10日、17日、24日在國立台東大學台東校區教學大樓5樓視聽教室A舉行。

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