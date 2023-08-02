「2黑狗暴衝」撲向小孩！3寶爸炸裂喊要牽繩　飼主竟回「X你娘」

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市一名劉姓男子昨(1日)帶著3名子女到美術館運動，過程中突然有2隻沒有繫繩的大狗衝出，害小朋友跌倒，沒想到飼主竟回「小朋友不跑狗就不會追」，他要求飼主遛狗要牽繩，對方卻對他飆國罵，讓他吞不下這口惡氣。

▲3寶爸帶小孩遛狗，遇到惡飼主不牽繩，2隻大黑狗直接撲向小朋友 。（圖／劉先生提供）

劉先生今(2日)出現受訪時還原昨天情況，他帶著3姊弟到美術館溜直排輪，他拿出手機紀錄小朋友的運動狀況，沒想到就錄下，突然有2隻中大型犬朝他2個小朋友撲過去，導致小朋友跌倒，還好小朋友身上有穿防護裝備，身上沒有明顯皮肉傷，但是心情已經受影響，回家後一直跟太太哭訴。

▲惡飼主遛狗不牽繩，竟還對劉先生飆國罵 。（圖／劉先生提供）

劉先生說，當下他找到男飼主，並向他反映遛狗要牽繩，沒想到對方卻回：「因為你的小朋友在跑，狗才會追，牠基本上不追人的」，他當下傻眼，表示依規定遛狗就是要牽繩，而男飼主也惱羞成怒飆出髒話「X你娘！你是在靠北三小！」他原本打算報警，但飼主口中說「你報阿！你報阿！」但很快就溜離現場。

劉先生直言，飼主看到狗跑向小孩，也沒有做出嚇阻的行為，事後回應態度更讓他很不滿，好像不牽繩是理所當然，而且還認為自己養的狗很乖。

▲劉先生出面控訴飼主惡狀。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市動保處表示，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，未使用鏈繩、箱籠或採取適當防護措施，經勸導拒不改善。處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。