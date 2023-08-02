醜到愛不釋手！　180公分「大黃魚抱枕」只送不賣炒到2800元

實習記者高語璠／綜合報導

在上海舉辦的ChinaJoy展覽會上，一款名為「大黃魚抱枕」的商品備受矚目，以其鮮明的黃色和誇張的表情，在社交平台上迅速竄紅。有網友發現，這款抱枕在二手平台上已經被哄抬到666元人民幣（約2800元新台幣）。官方表示，他們只提供贈送，不進行出售，建議大家仔細辨別。

在ChinaJoy展覽會上，「大黃魚抱枕」成為展覽現場的一大亮點，魔性的眼神，180公分的體長，成為現場人手一個的「顯眼包」。不少參觀人員表示，這款抱枕的獨特性給他們帶來了歡樂和樂趣，而在網上的爆紅更是為大黃魚抱枕的熱度助一臂之力。

▲180公分「大黃魚抱枕」在網上竄紅，平台炒到一隻2800元。（圖／翻攝微博）

據悉，社交平台上有多個賣家掛出大黃魚抱枕的轉賣連結，最高售價一度達666元（約2800元新台幣），這個價錢引起一些網友的不滿和爭議。一些消費者表示，這種抱枕本身沒有什麼特別之處，高價轉售只是利用了人們對於潮流商品追捧心理。

盒馬官方表示，現場的熱情超乎預期，但不慎遺失了幾條魚，並呼籲大家理性參與活動，還說，大黃魚抱枕目前沒有官方的銷售管道，只能贈送特定的用戶。

大黃魚抱枕銷售情況仍然火爆，官方表示，由於產量有限，無法滿足所有人的需求。官方承諾會將進行後續補貨，透過特定管道向客戶贈送。