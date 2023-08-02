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大陸 大陸焦點 特派現場

衛星影像顯示河北涿州災情　被洪水「3面包圍」淹沒農田、道路

▲▼涿州市區被洪水3面包圍。（圖／翻攝自微博／中國氣象愛好者）

▲涿州市區被洪水3面包圍。（圖／翻攝自微博／中國氣象愛好者）

記者林郁婷／綜合報導

大陸京津冀地區（北京市、天津市、河北省）從7月29日起受「杜蘇芮」颱風影響，持續受到暴雨襲擊，其中河北涿州市災情較為嚴重，衛星影像顯示，目前正在被洪水「3面包圍」，河流附近區域幾乎完全泡在水裡，農田被淹沒，道路也被迫中斷，預估新增水體面積超過20平方公里。

據《中國小康網》報導，大陸「涪城一號」衛星31日晚間拍攝北京市房山區大石河流域，影像顯示，水體面積明顯大增，農田大面積淹水，多條道路被阻斷；另外，「涪城一號」衛星也結合涿州市災前衛星影像做對比，歷史水體面積約為15平方公里，而新增的水體面積約21.55平方公里，受災耕地面積則是約8.45平方公里。

▲▼涿州市區被洪水3面包圍。（圖／翻攝自微博／中國氣象愛好者）

▲房山區大石河流域衛星影像。（圖／翻攝自中國小康網）

從涿州市災後的衛星影像可以看到，城市積水嚴重，境內的北拒馬河、小清河、白溝河等河流流量皆增加；另一張由大陸「高分三號」衛星1日早上所拍攝的影像顯示，洪水持續傾瀉而下，目前涿州市區已被三面包圍。根據涿州市防汛抗旱指揮部透露，目前小清河分洪區及蘭溝窪蓄滯洪區陸續啟動。

▲▼涿州市區被洪水3面包圍。（圖／翻攝自微博／中國氣象愛好者）

▲涿州市水體面積大增。（圖／翻攝自中國小康網）

河北涿州市公安局1日透過官方微博「涿州公安網絡發言人」向外界求助，急需大型船隻轉移民眾，最好是木船或鐵皮船，「全域停水，部分停電」，雖然物資供應暫時足夠，但不知道能撐多久，目前高速公路暢通，「城東問題不大，城西淹得較重」，皮筏艇、救生衣與純淨水等都需要支援。

河北涿州市公安局同天晚間再度發文表示，「目前救援一線馬上進入夜間，時間很緊，急需照明設備方便夜間救援，此外，一線傳來消息，救援船隻也不夠。」

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