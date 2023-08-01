1959年徠卡M3相機越老越貴　瑞典拍賣會336萬元成交

▲ 1959 年的徠卡 M3 以超過 10 萬美元的價格成交。（圖／翻攝自 Photography）

記者樓菀玲／綜合報導

一台 1959 年的徠卡 M3 相機在瑞典拍賣會上被售出，從一開始的 1 萬美元開始起標，最終成交的拍賣價格超過 10 萬美元，是原本當初售價的 10 倍，相當驚人。

據悉，這場拍賣會由位於瑞典斯德哥爾摩的 LP Fotos Auktioner 舉辦，該相機的起標價為 110,000 瑞典克朗，似乎有人非常希望能夠得到這台相機，最終的成交落槌價格高達 1,120,000 瑞典克朗，整體價格超過 10 萬美元，換算價格相當於新台幣 336 萬元左右。

根據拍賣場提供的資訊，這台 1959 年的萊卡 M3 的鏈條模組已被更換，換成了 M4 型的上鏈模組，再加上歲月痕跡，導致機身上的大部分黑漆也已經受到磨損。

雖然 10 萬美元已經算是相當高昂的成交價，但這並不是拍賣會上最高的徠卡相機售價，過去在 2021 年，曾經有一台 1957 年徠卡 MP 相機以驚人的 170 萬美元售出，換算價格相當於新台幣 5,375 萬元左右。

去年，奧斯卡巴納克的私人 1923 年 0 系列徠卡相機更是創下了新的世界紀錄，它在某個攝影拍賣會上以驚人的 1,500 萬美元售出，打破了先前的成交紀錄。