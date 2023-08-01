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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

漢光演習「玻璃門當掩體」遭批評　憲兵首度回應了

 

記者柯沛辰／綜合報導

漢光39號實兵演習上週登場，國軍也首度在台北車站進行作戰演練。不過，有媒體拍到，6名憲兵準備攻入台北車站1樓大廳時，以透明玻璃作為掩蔽，引發外界批評。對此，憲兵指揮部1日回應，當時演練官兵處於動態，準備投入大廳應援，憲兵感謝各界指教，將針對戰術訓練持續精進。

7月26日，憲兵指揮部聯合警方，以封站方式在台北車站實施安全防護實兵演練，驗證設施防護指管通聯機制、情報傳遞、民眾疏散、反制敵特攻及爆裂物處置等課目。

根據操演想定，敵軍偽裝旅客進入台北車站，意圖控制車站，並劫持大批民眾。憲兵211營接獲命令後，立即開設前進指揮所，偕同衛戍區守備部隊，殲滅敵特攻及應處突發狀況，成功奪回重要交通樞紐。

▲▼漢光演習「玻璃門當掩體」遭批評　憲兵首度回應了。（圖／翻攝自軍聞社）

▲憲兵攻入1樓大廳前，以玻璃門當作掩體，遭網友批評。（圖／翻攝自軍聞社）

不過，現場畫面曝光後，有不少網友質疑，6名憲兵準備從台北東三門攻入1樓大廳前，在門外的玻璃門進行掩蔽，但這些玻璃門不僅是透明的，而且毫無防彈效果。

許多網友紛紛留言，「就演的，還想怎樣」、「難道台北車站的玻璃門是防彈的？」、「這樣不是給歹徒看光光了嗎？如果有槍這些就是當靶耶」、「現場美軍顧問：（默默搖頭）」、「就算防彈，是在那做什麼假動作...」

對此，憲兵參謀長呂正芳1日在記者會上回應，這次演練對台北車站想定仿真設計，由鐵路警察實施現場狀況的掌握，並由憲兵部隊實施應援。

呂正芳指出，當時操演實施情況，是鐵路警察與主力部隊已排除車站一樓敵情並掌控，而在玻璃門旁隱蔽的部隊，屬於憲兵後續的預備隊，是在動態演練的狀態下，準備投入一樓大廳實施應援。

至於外界的批評，呂正芳回應，憲兵指揮部感謝各界指導與指教，未來將持續精進戰術訓練。

▲▼憲兵指揮部指揮官周廣齊中將，26日凌晨親自視導憲兵第202指揮部於台北車站的安全防護實兵演練。（圖／軍聞社）

▲憲兵指揮部指揮官周廣齊中將，26日凌晨親自視導憲兵第202指揮部於台北車站的安全防護實兵演練。（圖／軍聞社）

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