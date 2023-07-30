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社會 社會焦點 保障人權

賓士逆向迴轉攔停　「小牛」副駕女遭拉下車！2男為了她進警局

記者楊熾興／桃園報導

有關網傳「抖音」白色超跑小牛被賓士車攔停，並拉扯副駕女子下車的行車糾紛案，警方表示，雙方因感情因素，賓士車駕駛吳姓男子利用停等紅燈時機逆向迴轉趨前攔停「小牛」，過程中車輛發生擦撞，雙方均無受傷，警方將2人帶返所，依毀損及公共危險罪偵辦，吳男違規部份予以開單告發。

▲賓士男趁停等紅燈之際，違規迴轉攔停白色超跑「小牛」。（圖／大溪警分局提供）

▲賓士男趁停等紅燈之際，違規迴轉攔停白色超跑「小牛」。（圖／大溪警分局提供）

▲過程中發生擦撞，導致「小牛」受損。（圖／大溪警分局提供）

▲過程中發生擦撞，導致「小牛」受損。（圖／大溪警分局提供）

這起因感情因素的行車糾紛，發生於26日15時許，35歲侯姓男子駕駛白色藍寶堅尼「小牛」，於大溪區仁和路二段與賓士轎車30歲吳姓駕駛發生行車糾紛，吳男利用停等紅燈時機，迴轉趨前將小牛攔下，過程中不慎發生擦撞，其中小牛副駕一名女子被拉下車。警方到場後，了解為雙方係因感情因素，賓士男才會利用停等紅燈之際，違規攔停白色跑車，所幸雙方駕駛皆無受傷。

▲警方依法偵辦，並對違規吳男開單告發。（圖／大溪警分局提供）

▲警方依法偵辦，並對違規吳男開單告發。（圖／大溪警分局提供）

警方將雙方帶返所依刑法毀損、公危等罪嫌函送偵辦，並針對賓士車主逆向行駛部分將依違反道交條例製單舉發。警方呼籲，行車時應減速慢行，注意周圍車況，心平氣和，互相禮讓，若發生糾紛，應立即通報警方，勿駕車攔停，以免遭受危害。

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