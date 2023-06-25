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南投縣茶商業同業公會連45年特色茶種競賽　特等茶王得主揭曉

▲南投縣茶商業同業公會舉辦春茶賽頒獎典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣茶商業同業公會舉辦春茶賽頒獎典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣茶商業同業公會「112 年春季暨梅月烏龍老茶比賽茶頒獎典禮」日前登場，頒匾表揚凍頂烏龍茶組、凍頂金萱茶組、凍頂翠玉茶組、凍頂四季春茶組等特等茶王得主及烏龍老茶組老茶王得主。

縣長許淑華11日前往名間鄉天仁故居李氏家園參與頒獎儀式，並親自司茶體驗當代點茶意境，和與會嘉賓一起分享茶香，縣議員林憶如、名間鄉長陳翰立、茶改場魚池分場長黃正宗、南投縣商業總會理事長廖俊哲、天福集團副總裁李勝治都到場致意；會場安排特等茶品嘗活動，無我茶會也以當代點茶及傳統茶席展現今年特等茶風味。

▲南投縣茶商業同業公會舉辦春茶賽頒獎典禮。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣茶商業同業公會舉辦春茶賽頒獎典禮。（圖／南投縣政府提供）

南投茶商業同業公會理事長陳嘉銘表示，該會成立至今邁人第45年，持續致力深耕地方特色茶產物與文化推廣，照顧茶商、茶農，每年舉辦春季、烏龍老茶、冬季及冬片比賽茶評比競賽，藉此帶動茶技術提升，並提供年輕二代投人茶產業的舞台；其中翠玉、四季春是比較特別的品種，全國只有該會列入評比項目，此次在縣府及茶改場的輔導下以公平公開公正方式嚴選，翠玉品種特別甘醇、四季春香氣濃郁；最近在茶葉市場上興起收藏風潮的老茶組入選茶也相當有看頭，歡迎茶饕們來品嘗選購，與親友共同分享。

▲南投縣茶商業同業公會舉辦春茶賽頒獎典禮。（圖／南投縣政府提供）

陳嘉銘指出，今年氣候乾旱因素各茶區茶葉產量均受影響，該會春季比賽茶雖約少了一成，但總件數仍維持861件，其中凍頂烏龍茶組總計625件，特等茶王由Teahome茶坊獲得；凍頂金萱茶組總計49件，特等茶王由茗順茗茶獲得；凍頂翠玉茶組總計77件，得獎76件、淘汰1件，特等茶王由九樂堂李泇廣獲得；凍頂四季春茶組總計56件，特等茶王由九樂堂李泇廣獲得；烏龍老茶組總計54件，得獎40件、淘汰14件，老茶王由陳國銘獲得。

▲南投縣茶商業同業公會舉辦春茶賽頒獎典禮。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，烏龍、金萱、翠玉、四季春是名間鄉茶區特色茶種，南投茶商業同業公會持續辦理特色茶種競賽，提升茶商製茶水準，其中以四大茶種輔以凍頂烏龍重培火的製茶方式，更讓比賽茶口感大幅提升，呈現更豐富多元的層次風味，不僅提升茶產業能見度、讓消費者更有信心，也能與外來茶有所區隔，提高茶葉價值，值得肯定。

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