【廣編】長跑界盛會第二屆長明賞頒獎典禮　國家音樂廳盛大舉辦

▲第二屆長明賞入圍者為國內傑出的33位長跑好手。

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第二屆長明賞頒獎典禮於3/11在國家音樂廳舉行，由臺灣長跑競技網及社會永續發展推廣協會發起鼓勵中長跑選手挑戰紀錄而設立，以國內第一位參加洛杉磯奧運馬拉松項目長跑名將陳長明為名，每年選出男女選手各一名頒發15萬元獎金。

長跑盛會第二屆長明賞「臺灣長跑年度最佳運動員」頒獎典禮，邀請「跑步不要聽」Podcast雙帥主持田鴻魁、及電通集團安浦菲兼電通智能中心總經理王冠翔擔任；現場透過元宇宙Meta技術創造虛擬分身，與首屆長明賞最佳男女主角共跑，並於跑者聖地中正紀念堂自由廣場舉辦「長明賞跑創宇宙接力賽」，邀請市民跑者跑出創意，與典禮場內虛擬跑者共跑相呼應。

第二屆入圍者為國內傑出的33位長跑好手，由臺灣馬拉松紀錄保持人許績勝、臺灣長跑教父潘瑞根等五位長跑界代表組成的決選委員會公布第二屆臺灣長跑年度最佳男子運動員獎、最佳女子運動 員獎的得主、以及年度最佳潛力運動員、超馬年度最佳運動員等獎項。

今年主要贊助商台北長跑扶輪社特設的臺灣超馬年度最佳運動員獎得主為林冠汝，於2022年亞太24小時錦標賽獲得冠軍，是台灣選手第一次獲得此殊榮的跑者，又在東吳24小時超馬以228.7公里刷新女子全國紀錄。