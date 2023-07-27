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iPhone 15 Pro新功能外流！「全新按鈕」9功能一次看

▲iPhone 15 Pro新功能外流。（圖／MacRumors）

▲iPhone 15 Pro新功能外流。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向開發者發布了iOS 17第四個測試版，最新測試版的變化包括一些新的代碼片段，這些代碼片段可能暗示即將推出的iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 上傳聞中的操作按鈕的功能。

根據外媒MacRumors報導，該操作按鈕可能類似於Apple Watch Ultra的操作按鈕，但具有更多以手機為中心的選項，預計將成為下一代 Pro iPhone機型上的新按鈕，取代靜音開關。操作按鈕將允許用戶快速訪問各種功能和設定，而無需解鎖設備或開啟App。

根據 iOS 17 beta 4 中的代碼，操作按鈕可以有九個不同的選項，用戶可以自定義並分配給不同的操作。雖然代碼只列出了與操作按鈕相關的功能名稱，但可以推斷出它們中的大多數將能夠執行哪些操作

首先為輔助功能，此選項可能會讓用戶訪問各種輔助功能，例如 VoiceOver、Zoom、AssistiveTouch 等。快捷方式則與 Apple Watch Ultra 一樣，此選項允許用戶運行從快捷方式中創建或下載的任何快捷方式，例如發送消息、播放播放列表或控制家居設備。

靜音模式則與當前 iPhone 型號上的開關工作方式類似，此選項可讓用戶打開或關閉靜音模式，從而使鈴聲和警報靜音或取消靜音。相機選項可能會讓用戶只需按一下操作按鈕即可啟動相機或拍攝照片影片。

手電筒選項允許用戶打開或關閉設備背面的手電筒。專注選項應讓用戶開啟或停用專注模式。放大鏡選項可能會讓用戶開啟放大鏡App，以使用 iPhone 的相機作為放大鏡來放大小文本或物體。

翻譯選項可以讓用戶啟動翻譯App，並通過單擊操作按鈕開始對話或文本翻譯。語音備忘錄允許用戶使用語音備忘錄開始或停止錄製語音備忘錄。

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