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台南市官田非法堆置場悶燒惹民怨　市府要求業者儘速清理！

▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 記者林悅／台南報導

台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局接獲報案後迅速趕往現場，並於半小時內有效將火勢控制建立防火巷，避免火舌延燒至鄰近太陽能面板。

▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場係8分魚塭地堆置而成，高度3層樓高，必須使用怪手搭配大量水源方能有效將火勢有效撲滅，才能避免再次復燃，但最近消防栓距離火場1.2公里，水源輸送不易，且期間受杜蘇芮颱風影響，增加搶救難度。截至31日已投入怪手26次、警消158人、義消102人。

▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示:該廢木材貯存堆置場經查未合法申請設置，環保局已依違反廢棄物法第42條暨同法第46條第4款規定，函送台南地檢署偵辦在案。在此強烈要求清除機構應依法向環保局申請合格貯存場、轉運站，並取得環保局同意後始得於場內進行廢棄物堆置、簡易分類，切勿貪圖一時方便，觸法受罰。呼籲清除機構應發揮公德心，莫因一己私利影響環境及居民生活品質，甚至影響公共安全。

▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，因現場面積廣大且屬深層火災，搶救不易，造成消防弟兄疲於奔命，消防局將責請火災調查科鑑定以公共危險罪移送。此外，也要求業者儘速將廢木材清運至合法地點。

▲台南市官田區南廍里南廍一處非法堆置場存放大量廢木材，7月24日凌晨5時許發生火災，消防局雖有效將火勢控制，但連日悶燒造成消防弟兄疲於奔命，消防局將以公共危險罪嫌移送。（圖／記者林悅翻攝，下同）

期間立委郭國文、議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍、李宗翰、陳昆和及王宣貿也到場關心，慰問消防同仁，肯定救災的辛勞與付出。最後，也感謝民間力量協助，包括消友會第二辦事處處長工豐企業胡正德董事長、陳宏安團長提供休息帳、冰箱、飲料…等，讓消防人員在克難救災環境下有一舒適休息環境，養精蓄銳，期望儘速將災害消除。

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